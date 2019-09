Clico: Onlajn bekap za miran san

Managed service provajderi (MSP) prodaju mnoštvo različitih tehnologija i usluga koje se granaju kroz razne IT sfere. Okrenutost ka B2B tržištu i permanentno usavršavanje ponude doprineli su da globalna vrednost ovog sektora danas iznosi neverovatne 282 milijarde dolara, bez znakova da će se rast zaustaviti. Naprotiv, svi pokazatelji govore u prilog daljeg rasta

Takva ekspanzija neminovno dovodi do sve brojnije i oštrije konkurencije. Postavlja se sasvim logično pitanje: Kako razlikovati tolike MSP‑ove i kome ukazati poverenje? Praksa pokazuje da je jedan od sigurnih pokazatelja kvaliteta postojanje managed online backup servisa. Kompanije koje ovu vrstu usluga postavljaju u temelj svog poslovanja, samim tim i ponude, bolje su opremljene i spremnije da u svakom trenutku izađu u susret potrebama svojih klijenata. Istovremeno, stvara se i jako uzajamno poverenje, budući da klijent nekome poverava svoje podatke. Na taj način, ova vrsta servisa pomaže unapređenju poslovanja, utiče na prepoznatljivost brenda, proširuje korisničku bazu, ali i uvećava zadovoljstvo korisnika – što u konačnoj instanci rezultuje većim prihodima i profitom.

Postoje tri veoma dobra razloga zašto bi svaki MSP trebalo da u svojoj ponudi ima managed onlajn bekap servis – sticanje klijenata, zadržavanje klijenata i rast prihoda, što su sve krucijalni faktori savremenog poslovnog sistema

Interesantno je ispitati zašto bi MSP u svojoj ponudi trebalo da ima managed onlajn bekap servis. Pokazuje se da postoje tri velika, možemo reći, glavna razloga za to.

Sticanje klijenata

U modernom, digitalnom svetu usluge koje se nekome isporučuju uglavnom zavise od IT‑ja i oslanjanja na činjenicu da postoji neko ko će podatke držati bezbednim, lako dostupnim, autentičnim i privatnim. S obzirom na to koliko su danas podaci od vitalnog značaja za kontinuiran razvoj i rast, jasno je da mnogi poslovni klijenti žele da njihovim podacima i IT infrastrukturom upravlja ekspertski MSP tim. Managed online backup servisi upravo tu dolaze do izražaja, s naročitim naglaskom na bezbednost u svetlu (bez)brojnih pretnji u sajberprostoru.

Sajberpretnje rastu i u pogledu učestanosti napada, obimnosti napada, ali i po sofisticiranosti. Stoga je potreba za bezbednim prostorom u cloud‑u svakim danom sve veća. Neprestani niz informacija o različitim sajbernapadima zapravo je uticao na konvergenciju usluga bekapa i sajberbezbednosti, tako da to postaju neodvojive kategorije, i MSP‑ovi odgovaraju na takve izazove upravo zahvaljujući postojanju adekvatne infrastrukture.

U 2018. godini je čak 75 odsto MSP‑ova nudilo onsite‑to‑cloud bekap usluge, uz kombinovanje usluge bekapovanja i odbrane od sajberpretnji. Upravo je jedan od lidera na tom polju Acronis Backup Cloud sa ugrađenom proaktivnom odbranom od sajberpretnji – Acronis Active Protection, čime se klijentima obezbeđuje još jedan nivo zaštite. Upravo su MSP‑ovi koji prepoznaju ovu konvergenciju i nude odgovarajuća rešenja u vidu svojih usluga u stanju da privuku nove klijente. Managed bekap servisi obezbeđuju da podaci uvek budu bezbedni, lako dostupni i na sigurnom.

Zadržavanje klijenata

Za postojeće korisnike, upravljive usluge bekapovanja u kombinaciji sa sajberbezbednosnim mogućnostima služe kao jasna demonstracija sposobnosti i vrednosti organizacije kojoj poklanjaju svoje poverenje… i podatke. Na taj način, MSP može da efikasno i proaktivno deluje na mnogim poljima, uključujući i sprečavanje gubljenja podataka, što je kritična stavka modernog biznisa. Nedavno Acronis‑ovo istraživanje pokazalo je da je 30 odsto preduzeća iskusilo situaciju gde je gubitak podataka doveo do prekida redovnih radnih aktivnosti, pa samim tim i novca.

Managed bekap servisi obezbeđuju da kada – ne ako – dođe do gubitka podataka, bude moguća brza reakcija s kompletnom kopijom, bilo da se radi o jednom fajlu ili čitavom serveru. Ovaj vid pouzdanosti dodatno doprinosi ugledu kompanije koja nudi uslugu, kao i vrednosti same usluge. To je krucijalno važan deo modernog biznisa koji pomaže kvalitetnim provajderima da odskoče od konkurencije. Istovremeno, klijenti prepoznaju uslugu kao vrednu, te kao nešto što zaslužuje odvajanje dela IT budžeta godinu za godinom.

Najbolji managed online backup servisi dovoljno su fleksibilni da štite širok spektar platformi i podataka, te mogu da odgovore na specifične potrebe i najzahtevnijih klijenata. Rezultat je ne samo visoka reputacija i sposobnost privlačenja novih klijenata već i zadržavanje starih. Imajući u vidu da je sticanje novog korisnika od pet do 25 puta skuplje nego zadržavanje postojećeg, jasno je da je od vitalne važnosti da se zadrži što više klijenata dugogodišnjom posvećenošću.

Rast prihoda

Managed online backup servisi donose veliki rast vrednosti usluga koje MSP nudi, i veoma su traženi od klijenata koji prepoznaju visok stepen dodate vrednosti. Ova vrsta dinamike izgrađuje se iz godine u godinu i čini lakšom prodaju svih vrsta usluga koje kompanija može da ponudi. Takođe, pošto hibridni lokalni i cloud servisi omogućavaju outsourcing velikog dela troškova za samo skladištenje, mnogi managed servisi nemaju troškove skladištenja, bilo trenutne ili skrivene. Svi troškovi su jasno manifestovani kroz licencu ili godišnju sumu kojom se usluga plaća, pa je uticaj na profitabilnost takođe veliki.

Postoji nekoliko načina efikasnog predstavljanja managed bekap servisa klijentima. Najlakši je svakako edukacija klijenata, koji su najčešće veoma svesni problema s malim brzinama bekapovanja i oporavka, nepouzdanim bezbednosnim postavkama i slabom tehničkom podrškom. Njima treba nešto više, i svi ti problemi se otklanjaju samom vrstom usluge koja se nudi. Još jedna velika prednost upravljivih online backup usluga jeste plati‑kako‑koristiš model, koji je veoma skalabilan i prilagodljiv, te stoga veoma prijemčiv mnogim klijentima. Najzad, tu je uvek opcija da MSP integriše ove usluge u širu paletu usluga koje mogu obuhvatati i srodne usluge, poput dodatnog skladišnog prostora ili raznih tipova cloud usluga.

Acronis Backup Cloud kao vaš managed online backup servis

Reč je o vodećem hibridnom cloud backup‑as‑a‑service rešenju dizajniranom specijalno za potrebe MSP‑ova. Dodavanjem Acronis Backup Cloud rešenja u portfolio moguće je ostvariti sve koristi o kojima je bilo reči uz istovremeno isporučivanje dodate vrednosti klijentima. Na taj način svaki biznis, bez obzira na to iz kog je sektora, postaje u stanju da zaštiti svoja IT okruženja – virtuelna, fizička, cloud i druga, i to uz minimalne troškove i veoma lako integraciju i plati‑kako‑koristiš model, što ukupne troškove zadržava na minimalnom nivou, maksimizujući profitabilnost.

