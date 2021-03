Cloud computing smanjuje emisiju CO2 za milijardu metričkih tona

Istraživanje koje je sprovela analitičarska kuća IDC ukazuje da će novi trendovi prelaska na cloud computing doneti veliko smanjenje emisije CO2 (ugljen dioksida). Međutim, koliki će zaista biti taj uticaj prvenstveno će zavisiti od toga kako će velike kompanije graditi svoje data centre u narednih nekoliko godina.

U periodu od 2021. do 2024. godine, prelazak na cloud computing smanjiće emisiju ugljen-dioksida (C02) za minimalno 629 metričkih tona, a ako svi data centri u 2024. godini budu bazirani na ekološkim osnovama, ušteda bi mogla da bude i čitavih 1.6 milijardi metričkih tona ugljen-dioksida. IDC očekuje da će do 2024. godine oko 60 procenata data centara prihvatiti „pametnije“ tehnologije i da je realno da će ukupna ušteda u emisiji CO2 biti oko milijarde metričkih tona. Ti rezultati mogu dodatno da se poboljšaju, ako bi se data centri gradili na lokacijama koje mogu bolje da iskoriste obnovljive izvore energije.

Prilikom analize, IDC se bazirao na njihovom istraživanju o distribuciji servera, upotrebe cloud-a u poslovne svrhe, ali i na eksterne informacije o potrošnji data centara, emisiji ugljen-dioksida po kilovat-satu i o upoređivanju tih vrednosti za cloud i ne-cloud data centre. Rezultati su pokazali da cloud computing smanjuje upotrebu CO2 zbog veće efikasnosti i zbog toga što je u stanju da agregira i bolje iskoristi resurse. Efikasnije iskorišćavaju energetske kapacitete, njihovo hlađenje je bolje optimizovano, a i efikasnost servera je podignuta na viši nivo.

Inače, mnoge velike tehnološke kompanije ozbiljno razmišljaju o smanjenju emisije ugljen-dioksida. IBM je, na primer, početkom ove godine objavio planove da žele da dostignu „zero emmision“ CO2 status do 2030. godine. Microsoft, Google i Facebook takođe planiraju da do iste godine potpuno „iskorene“ emisiju ugljen dioksida. Amazon to planira do 2040. godine…

