CNN počinje da zaključava neke članke  

CNN će od sledećeg meseca staviti deo svog digitalnog sadržaja iza platnog zida za pretplatu, izveštava The New York Times. Eksperiment će testirati modele pretplate slične onima koje koriste publikacije kao što su The New Yorker, Wired i The Wall Street Journal, a CNN se navodno nada da će doneti dodatni prihod usred pada gledanosti kablovske televizije.

Funkcija paywall -a sa „meravanjem“ će biti pokrenuta negde početkom oktobra, što će zahtevati od češćih čitalaca CNN-a da plate za pristup nakon što iscrpe neodređeni broj besplatnih članaka. CNN je najposećeniji veb-sajt za vesti u SAD, privlačeći 441,4 miliona poseta mesečno, navodi Press Gazette. Cena ovog modela pretplate nije otkrivena, ali će u početku biti „jeftina ponuda za merenje potražnje kupaca“, navodi The Times.

CNN je ranije ove godine počeo da testira sličnu funkciju „zida za registraciju“ koja je blokirala pristup određenim člancima osim ako čitaoci ne navedu svoju adresu e-pošte. Planovi za platni zid ove publikacije su zadirkivani u julu zajedno sa restrukturiranjem kompanije koje je otpustilo oko 100 zaposlenih, a predsednik CNN-a Mark Tompson najavio je planove za izgradnju digitalnog pretplatničkog biznisa koji bi stvorio „više od milijardu dolara prihoda“ kako bi se kompanija zaštitila od budućnosti.

Izvor: TheVerge

