Coca-Cola ponovo koristi veštačku inteligenciju za novogodišnju reklamu

Coca-Cola je ponovo posegnula za generativnom veštačkom inteligencijom kako bi oživela svoje kultne praznične reklame sa kamionima i svetlima.

Nakon negativnih reakcija prošle godine, kada su tri AI-generisane reklame izazvale podsmeh zbog „klizajućih točkova” i neprirodnih lica, kompanija je odlučila da udvostruči ulaganje u tehnologiju – i lansirala novu AI božićnu kampanju koja izgleda još čudnije od prethodne.

Nova reklama pod nazivom „Holidays Are Coming” pokušava da izbegne problem nerealističnih ljudskih likova tako što umesto njih prikazuje životinje – polarne medvede, pandu i lenjivca. Međutim, rezultat je neujednačen: stil se neprestano menja između pokušaja realizma i karikaturalnog izgleda, dok se životinje kreću neprirodno, kao ravne slike amaterski animirane, a ne kao trodimenzionalni modeli iz CGI produkcije. U poređenju sa ubedljivim AI video-zapisima koje danas proizvode alati poput OpenAI Sora 2 ili Google Veo 3, Coca-Colina reklama deluje zastarelo.

Jedina vidljiva tehnička nadogradnja u odnosu na prošlogodišnje spotove jeste to što se točkovi na čuvenim crvenim kamionima sada zaista okreću, umesto da lebde po snežnim drumovima. Prema pisanju The Wall Street Journala, Coca-Cola je i ovog puta sarađivala sa studijima Silverside i Secret Level, koji su radili i na prošlogodišnjoj AI kampanji.

Kompanija nije želela da otkrije troškove novog projekta, ali je navela da je u njegovoj realizaciji učestvovalo oko 100 ljudi – otprilike isto koliko i u tradicionalnim produkcijama. Među njima je bilo i pet „AI specijalista” iz Silversidea, koji su uz pomoć promptovanja i obrade generisali više od 70.000 AI video-klipova.

Ova kampanja stiže u trenutku kada alati veštačke inteligencije ubrzano preuzimaju zadatke koje su nekada obavljali kreativni profesionalci, izazivajući zabrinutost za budućnost radnih mesta u industriji. Google je ove godine lansirao svoju prvu potpuno AI-generisanu reklamu, uz objašnjenje da potrošačima nije važno da li su oglasi napravljeni uz pomoć tehnologije. Coca-Cola, uprkos prošlim gafovima – uključujući i reklamu iz aprila u kojoj je izmišljena nepostojeća knjiga autora Dž. Dž. Balarda – nastavlja da čvrsto prihvata AI kao alat marketinga.

Iako su prethodne greške izazvale podsmeh, kompanija smatra da se rizik isplati. Direktor marketinga Manolo Arroyo rekao je za The Wall Street Journal da je nova kampanja jeftinija i znatno brže proizvedena od tradicionalnih. „Ranije, kada smo snimali reklame i prolazili kroz sve standardne faze produkcije, započinjali bismo godinu dana unapred. Sada, sve može da se završi za oko mesec dana“, izjavio je Arroyo.