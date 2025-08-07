Codex, novi AI programer

Novo dostignuće kompanije OpenAI je Codex, AI asistent za programiranje (kodiranje) u ChatGPT-ju. Zvanično je predstavljen 16. maja ove godine.

Autor: Nadežda Veljković

Već smo upoznali moćne alate zasnovane na velikim jezičkim modelima (LLM), kao što je OpenAI-jev ChatGPT-4. Oni koriste napredne algoritme za mašinsko učenje obučene na ogromnim arhivama koda. Zahvaljujući toj obuci mogu da generišu program na osnovu jednostavnog uputstva na govornom jeziku i odlični su pomoćnici programerima. U realnom vremenu analiziraju njihov rad i daju povratne informacije iz najbolje prakse kodiranja, otkrivaju greške ako ih ima i predlažu ispravke. Od posebnog je značaja produktivna saradnja koja je u tom procesu ostvarena između programera i veštačke inteligencije.

Direktor OpenAI-ja Sam Altman istakao je da će „softversko inženjerstvo do kraja 2025. izgledati mnogo drugačije nego na početku 2025. godine“. Kao dokaz napretka u tom razvoju, 16. maja 2025. je lansiran Codex

AI i kodiranje

Opisane sposobnosti i dalje ne čine AI asistente programerima. Ipak, oni imaju sposobnost rešavanja jednostavnih zadataka, što je poslednjih godina dovelo do fundamentalnih (revolucionarnih) promena u načinu kreiranja softvera. Nov pristup se odnosi na činjenicu da su programeri počeli ravnopravno da prihvataju AI alate za generisanje većine svog koda, a to bi moglo da znači da i osobe koje nisu programeri mogu da iskoriste AI asistente za generisanje koda (vibe kodiranje).

Iako veštačka inteligencija osvaja svet na svim nivoima, može se reći da ona i dalje nije dovoljno dobra u zadacima koji zahtevaju visok stepen fleksibilnosti, poput pisanja računarskog koda. Dobro se snalazi u pojednostavljenju procesa kodiranja, automatizaciji rutinskih zadataka, pa čak i u predviđanju i predlaganju isečaka kodova, ali kompletan zadatak kodiranja u potpunosti ne može da reši onako kako to može čovek – programer.

Codex je obučen da identifikuje i odbije zahteve usmerene na razvoj zlonamernog softvera, uz jasno razlikovanje i podršku legitimnim zadacima

Ovaj generalni problem kod AI asistenata zaokuplja proizvođače, pa i OpenAI. Kompanija je početkom ove godine objavila belu knjigu u kojoj kritikuje veštačku inteligenciju zbog njenih slabih performansi u programiranju. Nakon toga, u jednom intervjuu, izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman istakao je da će „softversko inženjerstvo do kraja 2025. izgledati mnogo drugačije nego na početku 2025. godine“. Kao dokaz napretka u tom razvoju, 16. maja 2025. lansiran je Codex.

Kako radi Codex

Sam naziv novog agenta, iako konkretno ukazuje na njegovu namenu, je pomalo neupadljiv i neutralan. Prilikom predstavljanja rečeno je da je Codex uveden u ChatGPT verzije Pro, Enterprise i Team, a da će uskoro uslediti i podrška za Plus i Edu verzije. Takođe je naglašeno da je Codex agent za softverski inženjering u oblaku i da može da radi na više zadataka paralelno. S obzirom na to da radi u potpunosti u oblaku, odsečen je od Interneta, što znači da ne može da pretražuje Web tražeći podatke, poput ChatGPT-ja.

Kako radi AI agent

Obučen je da generiše kod koji blisko odražava ljudski način kodiranja. Sve vreme se može pratiti napredak u njegovom radu i proveravati svaki korak preduzet tokom izvršenja zadatka. Codex agenti najbolje rade kada im se obezbede konfigurisana razvojna okruženja, pouzdana podešavanja za testiranje i jasna dokumentacija. Kada Codex završi, on unosi izmene u svoje okruženje. Korisnik može pregledati rezultate, zahtevati revizije ako je potrebno ili sam direktno unositi izmene.

OpenAI Codex je integrisan direktno u ChatGPT. Zahvaljujući toj integraciji, programeri mogu da razgovaraju s Codex-om, što olakšava i ubrzava rad na složenim zadacima. Codex je obučen za zadatke kodiranja iz stvarnog sveta u različitim okruženjima. Može samostalno da generiše kod, ispravlja greške, pokreće testove i predlaže poboljšanja, dok isto­vremeno daje jasna objašnjenja za sve svoje postupke.

Codex agenti najbolje rade kada im se obezbede konfigurisana razvojna okruženja, pouzdana podešavanja za testiranje i jasna dokumentacija

U ChatGPT-ju mu se može pristupiti preko bočne trake i dodeliti novi zadatak kodiranja (opcija Code), a mogu se i postaviti pitanja o bazi koda (opcija Ask). Svaki zadatak se obrađuje nezavisno u odvojenom, izolovanom okruženju koje konfiguriše korisnik i u koje je prethodno učitana korisnikova baza koda. Izvršenje zadatka obično traje 1 do 30 minuta, zavisno od složenosti.

Bezbednost i transparentnost

Prilikom dizajniranja Codex-a primarni cilj bio je da se rezultati usklade s ljudskim preferencijama i standardima kodiranja, a prioritet je dat bezbednosti i transparentnosti rada agenta. Iako veštačka inteligencija samostalno kodira, transparentnost je potpuno zagarantovana jer korisnici u svakom trenutku mogu da kontrolišu njen rad putem citata, logova terminala i rezultata testova. Pre integracije i izvršavanja oni obavezno pregledaju i validiraju kod koji su AI agenti generisali.

Codex radi unutar sigurnog, izolovanog okruženja. Tokom izvršavanja zadatka pristup Internetu je onemogućen, ograničavajući interakciju agenta isključivo na kod eksplicitno naveden putem GitHub repozitorijuma (GitHub je Web platforma koja nudi usluge hosting-a) i unapred konfigurisanog okruženja od strane korisnika (pomoću skripti za podešavanje). Sve to obezbeđuje zaštitu od zlonamernih aplikacija, kao što je razvoj malvera. Codex je obučen da identifikuje i odbije zahteve usmerene na razvoj zlonamernog softvera, uz jasno razlikovanje i podršku legitimnim zadacima. U tu svrhu objavljen je specijalizovan dodatak sistemskoj kartici o3.

Prve primene Codex-a

Tehnički timovi OpenAI-ja već su počeli da koriste Codex kao deo svog svakodnevnog kompleta alata. Najčešće ga koriste inženjeri kako bi se rasteretili ponavljajućih zadataka, kao što je, na primer, refaktorisanje koda (preuređenje radi poboljšanja strukture i čitljivosti bez promene funkcionalnosti), preimenovanja i pisanja test primera, ispravljanje grešaka, izrada dokumentacije, trijaža problema, planiranje zadataka… Na taj način Codex pomaže inženjerima da brže obave zadatak kodiranja, a da pritom ostanu fokusirani na ono što je složenije i važnije u reševanju zadatka.

Codex, programer za pravog programera

I druge kompanije već su otpočele s primenom Codex-a za optimizaciju svojih razvojnih procesa. Američka kompanija Cisco priključila se evaluaciji Codex-a i pružanju povratnih informacija o njegovom funkcionisanju. Codex bi, kako je najavljeno, mogao biti ugrađen u Cisco alate za upravljanje kako bi se automatski generisale skripte za konfiguraciju rutera, switch-eva i firewall-ova, kao i za rešavanje problema s bezbednošću i performansama mreže. Primeni su se priključile i američke softverske kompanije Temporal, Superhuman i Kodiak.

OpenAI Codex je integrisan direktno u ChatGPT, pa programeri mogu da razgovaraju s Codex-om, što olakšava i ubrzava rad na složenim zadacima

Razvojem Codex-a OpenAI postaje ozbiljan konkurent drugim AI agentima za pomoć pri programiranju, kao što su Gemini (Google) i Claude (Anthropica). To je još jedan korak koji vodi ka strategiji da ChatGPT postane višenamenski virtuelni saradnik. A sve to je, kako kažu u OpenAI-ju, samo početak ostvarenja njihovih planova s Codex-om i AI agentima.