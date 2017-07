Coming IT konferencija – intervjui

Više od 20 vrhunskih stručnjaka za cloud computing iz Srbije i inostranstva predstavilo je najnovija tehnološka i poslovna dostignuća u ovoj oblasti, stavljajući akcenat na višestruke mogućnosti uštede na svim nivoima i u najrazličitijim poslovnim okruženjima.

Nj. e. ambasadorka Izraela u Srbiji Alona Fišer Kam

B&IT: Pre svega, hvala što ste izdvojili vreme i posetili nas. Možete li nam reći nešto više o razvoju IT‑ja u Izraelu?

Nj. e. Alona Fišer Kam: Izrael je veoma mala zemlja i uz to nema mnogo resursa. Zato računamo na IT kao bitan deo razvoja naše ekonomije. U Izraelu 40% izvoza čine IT usluge. Ovo je bitan sektor u izraelskoj ekonomiji. Ima mnogo centara multinacionalnih kompanija u Izraelu, a postoji i vladina podrška za mlade i za IT sektor generalno. Glavni faktor je Chief scientist office, koji podržava kompanije u ranoj fazi razvoja i daje im „kiseonik“ potreban da prežive i budu aktivne u budućnosti. Moram da napomenem i da je Izrael drugi najveći centar posle SAD.

B&IT: Kakvo je Vaše mišljenje o razvoju IT‑ja u Srbiji?

Nj. e. Alona Fišer Kam: Na osnovu iskustava izraelskih kompanija koje rade sa kompanijama u Srbiji, Srbija ima dosta prednosti. Kao prvo, to su kvalitetni stručnjaci, pogotovo inženjeri. Drugo, postoje vladini projekti za podršku IT sektoru. Između Srbije i Izraela postoji saradnja koja se tiče razmene iskustava koja obe zemlje imaju u podržavanju IT sektora.

B&IT: Dobre vesti za COMING! Možete li nam sada reći nešto više o Israel National Cyber Bureau?

Nj. e. Alona Fišer Kam: Mislim da su svakoj zemlji, kada mora da se odbrani, potrebne dve stvari: prvo je tehnološko rešenje, a drugo strukturalno, u cilju borbe protiv cyber napada. Israel National Cyber Bureau je najviši nivo u tome i određuje pravila koja se tiču borbe protiv cyber napada. Ispod njega postoje izvršna tela koja tretiraju problem, od teoretskog nivoa pa do „real time“ nivoa.

B&IT: Šta bi stručnjaci iz Srbije mogli da nauče od Israel National Cyber Bureau‑a?

Nj. e. Alona Fišer Kam: Konferencije su dobro mesto za povezivanje. Mislim da svaka zemlja ima sopstvena rešenja, ali da je bitno sastati se, pričati i učiti iz tuđih iskustava, zato što je cyber pretnja zapravo globalna pretnja.

Jorge Gerber, Vice President of Sales, Rest of the World, Safe‑T

B&IT: Možete li nam reći nešto više o kompaniji Safe‑T?

Jorge Gerber: Safe‑T je izraelska kompanija koja se bavi sigurnošću u razmeni podataka. Verujemo da je razmena podataka vrlo bitna za svaku kompaniju. Razvijamo ideje i tehnologije da bismo mogli da zaštitimo organizacije od curenja i krađe podataka, napada hakera i svega što ugrožava poslovanje organizacija.

B&IT: Imajući u vidu da su društvene mreže postale važan deo svakodnevice, zapitali smo se koliko je važno upozoriti ljude na čuvanje svojih poverljivih podataka?

Jorge Gerber: Danas su informacije dostupne svima. Imamo društvene mreže kao što su Facebook, LinkedIN, Twitter i sl. i zaboravljamo da je vrlo bitno štititi sopstvenu privatnost (npr. svoj bankovni nalog). Bitno je edukovati i organizacije i ljude da budu pažljivi i da kompanije kao što je naša nude rešenja za zaštitu poverljivih podataka.

B&IT: Možete li nam reći još koje su to organizacije u Srbiji koje imaju najveću korist od zaštite podataka?

Jorge Gerber: Od zaštite podataka korist imaju svi: finansijske organizacije, banke, osiguravajuća društva, vlada. Sva vladina ministarstva moraju da razmenjuju podatke sa građanima, ali to mora da bude poverljivo i sigurno.

Peter Kos, Channel Sales Manager, Eastern Europe, NetApp

B&IT: Možete li nam reći nešto više o kompaniji NetApp?

Peter Kos: Kompanija NetApp bavi se data storage menadžmentom. Sa COMING‑om sarađujemo još od 2008. godine, kada smo počeli da zajedno gradimo virtuelizaciona rešenja. Sada smo zajedno napravili cloud, o čemu će danas više govoriti COMING‑ovi inženjeri.

B&IT: Kako ocenjujete IT trendove u Srbiji?

Peter Kos: Pa evo, ovo je već 13. konferencija i to već nešto govori. Prethodnih godina se na ovakvim skupovima više govorilo o tome kakva se rešenja primenjuju u svetu, a ove godine o tome kako postoji više lokalnih rešenja koja pomažu kompanijama u našoj zemlji da deluju konkurentnije na svetskom tržištu. Zanimljivo je da više nema razlike između firme u Srbiji koja koristi IT, tj. cloud i firme u npr. Americi ili Nemačkoj, tako da sada svi imamo istu startnu poziciju i možemo pokazati ko je pametniji i bolji.

B&IT: Da li smatrate da ovakvi skupovi, kao što je COMING IT konferencija, doprinose poboljšanju IT‑ja?

Peter Kos: Da, svakako, ali dodao bih da to ne utiče samo na razvoj IT sektora. Mi svi treba da se razvijamo, jer svima nama se menja budućnost i način na koji živimo i radimo. COMING je naš strateški partner u Srbiji i najveći partner sa ovog područja. Imaju izuzetne rezultate i stotine zadovoljnih korisnika i unapred se radujem 14. COMING konferenciji.

Žiga Benedikt, globalni menadžer u kompaniji Trend Micro

B&IT: Možete li nam reći nešto više o kompaniji Trend Micro?

Žiga Benedikt: Kao globalni lider u oblasti IT sigurnosti, Trend Micro razvija inovativna sigurnosna rešenja koja čine svet bezbednim za poslovanje, kao i potrošače pri razmeni digitalnih informacija. Sa preko 25 godina iskustva sa ovim rešenjima, mi smo prepoznati kao tržišni lider u sigurnosti servera, cloud bezbednosti i sigurnosti sadržaja malih preduzeća.

B&IT: Šta za Vas znači cloud okruženje i kako ocenjujete IT trendove u Srbiji?

Žiga Benedikt: Zaštita cloud okruženja za nas je vrlo bitan deo portfolija. Cloud okruženje je danas takvo da moramo znati kako da u svakom trenutku zaštitimo podatke. Srbija se po tom pitanju vrlo brzo i dobro razvija, stremi nekim svetskim trendovima i mislim da smo na dobrom putu.

Dominik Magon, Director of Engineering, Telestream

B&IT: Zanima nas da li cloud computing tehnologije doprinose vašem poslovanju?

Dominik Magon: Trenutno smo posvećeni cloud‑u i razvoju rešenja u ovom okruženju. Jedan pristup razvoju rešenja je infrastrukturalni pristup, u kome pomeramo ceo proces transkodiranja i automatizacije čitavog video‑procesa u cloud kroz naše napredno rešenje Transcoding system i AWS (rešenje za media streaming). Dodatno, nudimo softver kao uslugu, nezavisno od AWS infrastrukture. Transcoding system je softver za transkodiranje kao usluga i može da radi na bilo kojoj cloud platformi.

B&IT: Kako ocenjujete IT trendove u Srbiji?

Dominik Magon: Mislim da smo trenutno na rubu promene. Reći da će stvari ostati onakve kakve su oduvek bile – bila bi iluzija. Dakle, znamo da se stvari menjaju, znamo da se menjaju veoma brzo i izazov za sve je da drže korak sa tom promenom, sa dobrom tehnologijom i sa razvojem tržišta.

B&IT: Mislite li da ovakvi skupovi doprinose poboljšanju IT‑ja?

Dominik Magon: Apsolutno! Svaki put kada uspete da okupite 300‑400 ljudi fokusiranih na IT da pričaju o tome koji je sledeći korak, u kom pravcu ići, to pokazuje kakva su razmišljanja i koji će koraci biti preduzeti na lokalnom nivou. Mnogi ljudi pričaju o cloud‑u u internacionalnim razmerama, ali posao često ume da bude ograničen na lokalni nivo. Korišćenje tih alata pruža vam najbolje od oba sveta.

Ivan Štrbac, inženjer za bezbednost u kompaniji Check Point

B&IT: Predstavite nam ukratko CheckPoint.

Ivan Štrbac: Kompanija CheckPoint je već dugi niz godina prisutna u Adriatic regionu. Ono što bih napomenuo jeste da smo proširili naš tim na pet ljudi, tako da sada kvalitetnije možemo pomoći našim partnerima i krajnjim korisnicima.

B&IT: Kako ocenjujete IT trendove u Srbiji?

Ivan Štrbac: Cloud tehnologija je vrlo interesantna. Vidimo sve više tehnologija na tržištu, a i sam CheckPoint je izbacio dosta novih proizvoda koji mogu pomoći korisnicima da zaštite svoja cloud okruženja, bilo da je reč o privatnom ili javnom cloud‑u. Veoma bitna stvar jeste da većina korisnika danas, kada razmišlja o implementaciji nove tehnologije, odmah razmišlja o security rešenjima, tj. o načinu kako da sigurno implementira tu tehnologiju u svom okruženju.

B&IT: Da li mislite da ovakvi skupovi doprinose poboljšanjima u IT oblasti?

Ivan Štrbac: Ovakvi skupovi su jako bitni. Danas se razvijaju nove tehnologije, a na ovakvim skupovima se razmenjuju iskustva i ideje. Na taj način se korisnici informišu o novim tehnologijama, a razmenom iskustava učimo jedni od drugih.

Tatjana Matić, državna sekretarka Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija

B&IT: Kakva je Vaša procena realizacije nacionalne strategije za razvoj IT industrije u Srbiji?

Tatjana Matić: Pre svega, zahvaljujem se na pozivu za učešće na Smart Cloud konferenciji. Kada je u pitanju IT strategija, odnosno strategija za razvoj IT sektora u Republici Srbiji, ona je upravo u pripremi i verujemo da će se uskoro naći pred članovima vlade, kao i pred članovima Saveza za razvoj IKT‑a u Republici Srbiji. Ova strategija predlaže određene mere, preko fiskalne politike i bespovratnih sredstava koja bi bila na raspolaganju privrednicima u IT oblasti, pa sve do bavljenja ljudskim resursima, osnivanja tehnoloških inkubatora na teritoriji čitave Republike Srbije, promocije srpskog brenda softvera i softverskog inženjeringa. Ono što je za nas takođe značajno jeste da se IT na pravi način uvede pred javnost Srbije, kao zaista vrlo prosperitetna – najznačajnija privredna grana u Republici Srbiji.

B&IT: Da li možete da ocenite nivo tehnološkog razvoja Srbije u odnosu na region i u odnosu na Evropu?

Tatjana Matić: Nažalost, moramo priznati da nivo tehnološkog razvoja nije onakav kakav bismo mi želeli. Kapaciteti govore da mi imamo potencijal, ali je sigurno da postoje prepreke, koje su nekad zakonske prirode, a ponekad je reč o strahu od novina, jer to je ono što tehnološke inovacije unose u svaki sistem. Doduše, kada je u pitanju tehnološka razvijenost i interesovanje građana Srbije za nove tehnologije koje bi im mogle pomoći, bilo da je reč o e‑bankingu ili drugim uslugama, podaci govore da su oni veoma zainteresovani, ali opet, kada je reč o primeni, znatno je manji procenat građana koji primenjuju nešto što im je već na raspolaganju. Naš stupanj razvijenosti u odnosu na region nije dovoljno visok. Verujemo da ćemo kroz donošenje određenih zakona, kao što su zakon o elektronskom dokumentu ili o elektronskim komunikacijama, koji će posebno uticati na poslovanje, uspeti da doprinesemo razvoju digitalne ekonomije kod nas i da ćemo na taj način dostići zemlje u regionu, dok je Evropa zaista veliki zadatak za nas.

B&IT: Da li, po Vašem mišljenju, cloud computing tehnologije mogu da pomognu u radu javnog sektora?

Tatjana Matić: Apsolutno, bez ikakve sumnje! Uz to, u prethodnom odgovoru sam pomenula i zakone koji će tome sigurno doprineti. Mnogo efikasnija javna uprava, veći broj usluga koje će građanima biti dostupne, bilo da je u pitanju e‑zdravstvo, e‑poslovanje ili e‑obrazovanje, biće moguće, a smart cloud će na pravi način doprineti da se to desi. I ne samo u javnom sektoru, već u svim sferama društvenog života.

B&IT: Možete li nam reći nešto o značaju konferencije ove vrste za razvoj ICT‑a u našoj zemlji?

Tatjana Matić: Ovakve konferencije su veoma značajne i dobrodošle. Mi smo danas imali priliku da čujemo ambasadorku Izraela, koja je održala sjajnu prezentaciju iz cyber security oblasti, što je jedna velika tema koja i nas čeka. Da kažemo da je COMING danas ovom temom otišao korak napred, zašao u naše planove za sledeću godinu i na pravi način najavio ono za šta verujemo da veoma interesuje i privredu i građane.

