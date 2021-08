Commodore Amiga: Počast legendarnom kompjuteru

THEA500 Mini je najnovija gejming mašina koja je dobila i mini verziju. Iza projekta stoji Retro Games Ltd, a računar inspirisan modelom Comodore Amiga 500 u sebi sadrži 25 Amiga video igara.

Amiga Corporation više ne postoji, a neka autorska prava je zadržala Amiga, Inc. Prava na legendarni računar i njegov softver su ipak bila povod za pravi pakao oko autorskih prava, a to se odnosi i na igre. Od najavljenih 25 trenutno će se sigurno pojaviti tek 12: Alien Breed 3D, Another World, ATR: All Terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, Kick Off 2, Pinball Dreams, Simon The Sorcerer, Speedball 2: Brutal Deluxe, The Chaos Engine, Worms: The Director’s Cut, te Zool: Ninja Of The ‘’Nth’’ Dimension.

Vlasnici preko USB priključka mogu da dodaju i druge igre, a mini konzola ima i punu WHDLoad podršku. Tako je još jednom oživeo Amiga 500 model koji se prvi put pojavio daleke 1987, sa 6/32-bitnim CPU-om, 512Kb RAM-a, pa je u to vreme prednjačio kada su kvalitet zvuka i slike bili u pitanju.

THEA500 Min će moći da se kupi za 140 dolara, a stiže već početkom 2022. godine.

Izvor: Kotaku

