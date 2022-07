Comtrade Distribution – pouzdan partner u razvoju modernih IT trendova

U okviru Comtrade Distribution d.o.o. Beograd od pre nekoliko godina formirana je projektna divizija u čijem fokusu je rad s najznačajnijim enterprise vendorima koji su usredsređeni na najaktuelnije IT strategije današnjice.

Oblasti koje pokriva Comtrade Distribution projektna divizija su: infrastruktura i softver data centara, mrežna infrastruktura i security i sistemi tehničke zaštite, a svaku tu oblast pokrivaju eksperti s višegodišnjim iskustvom u prodaji, arhitekturi rešenja i implementaciji. Bez obzira na to da li se radi o IoT rešenju Schneider EcoStruxure IT, big data rešenju Microsoft Power BI ili AI rešenju IBM Watson, Comtrade Distribution svakodnevno sarađuje sa širokom mrežom partnera i vendora kako bi pomogao korisnicima da implementiraju optimalno rešenje.

Verovatno najvidljivija posledica razvoja informacionih tehnologija u trećem milenijumu jeste generisanje velike količine podataka. To je pre svega uslovljeno razvojem bežičnih tehnologija i korišćenjem ogromnog broja senzora. Podaci koji se na ovakav način generišu imaju big data svojstvo i predstavljaju dobar potencijal za određivanje različitih pokazatelja u sferama privrede, nauke i društva. Big data se odnosi na skupove podataka koji su po obimu i složenosti takvi da softveri bazirani na tradicionalnom načinu obrade podataka nisu u mogućnosti da u prihvatljivom vremenskom roku obrade podatke i izvuku zaključke. Osnovni cilj prikupljanja big data je predviđanje ponašanja određenog sistema.

Podaci bez konteksta nisu informacija

Budući da sami podaci predstavljaju praktično gomilu koja nema upotrebnu vrednost, potrebno ih je pretvoriti u informaciju. Dalje, informaciju je potrebno pretvoriti u znanje, a znanje u saznanje. Na donjoj slici nalazi se piramida znanja koja na slikovit način predstavlja „put razvoja” podatka.

U smislu klasifikacije podataka, kod big data razlikuju se strukturirani, nestrukturirani i delimično strukturirani podaci. Zajedničke karakteristike za sve tri kategorije su: volume (veliki obim podataka), variety (širok spektar tipova podataka) i velocity (brzina kojom se podaci moraju obraditi i analizirati). Danas postoji veliki broj tehnika koje se primenjuju u analizi big data, a neke od njih uključuju data mining, machine learning, deep learning itd.

Da bi ovako generisani podaci imali praktičnu primenu u rešavanju problema, potrebno je posedovati adekvatnu IT infrastrukturu i primeniti određene matematičke modele za analitiku. IT infrastruktura potrebna za funkcionisanje big data koncepta podrazumeva: servere za obradu podataka, storidž sisteme za njihovo skladištenje, mrežne uređaje, softvere za upravljanje podacima i njihovom integracijom, softvere za poslovnu inteligenciju i analizu podataka, kao i big data aplikacije. Ova infrastruktura može da se implementira u prostorijama korisnika ili u cloud-u, ali se sve češće dešava da korisnici žele da koriste i jedan i drugi tip infrastrukture – hibridnu cloud infrastrukturu.

Povezivanje podataka je kruna analitike

Analitika koja se primenjuje na podatke odnosi se na osnovne aplikacije poslovne inteligencije ili na kreiranje modela za predikciju ponašanja sistema. Tehnika koja se najčešće koristi za obradu je data mining, tj. traženje obrazaca, odnosa i trendova među analiziranim podacima. Pored data mining-a, treba pomenuti još neke tehnike koje su se iz tradicionalnih pretvorile u savremene, a bez kojih se praktično ne može zamisliti savladavanje big data. Neke od njih su: masovni paralelizam, distribucija podataka, mreže visokih performansi, izračunavanja visokih performansi, vizuelizacija podataka itd.

Mogućnosti primene big data analitike u poslovnim sistemima su velike, a neke od njih mogu se odnositi na prevenciju prevara i poboljšanje sajberbezbednosti, preventivno održavanje, identifikovanje i ublažavanje potencijalnih rizika, kreiranje pametnih sistema i slično.

Povratak u budućnost

Jedan od najvećih i najkompleksnijih projekata koji su započeti u Comtrade Distribution je osposobljavanje demonstrativnog okruženja koje u svom sastavu sadrži hardverska i softverska rešenja najuticajnijih IT vendora današnjice. Projektna divizija u svom svakodnevnom radu koristi savremene alate i IT trendove, a demonstrativno okruženje ima za cilj da te trendove predstavi i približi kompletnoj IT publici. Svako ko je zainteresovan može da vidi i čuje kako se ti trendovi implementiraju i kako na praktičnim primerima ta rešenja funkcionišu.

Autor: Projektna divizija, Comtrade Distribution doo

