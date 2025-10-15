Copilot na Windows-u kreira Office dokumente

Microsoft ažurira svoju aplikaciju Copilot na Windows-u kako bi omogućio kreiranje dokumenata iz sesije ćaskanja i povezivanje sa Gmail i Outlook nalozima. Ažurirana aplikacija Copilot se prvobitno objavljuje za sve Windows Insidere, pre opšteg objavljivanja za sve Windows 11 korisnike.

Copilot na Windows-u sada može da kreira Word dokumente, Excel tabele, PowerPoint prezentacije i PDF-ove, sve iz interfejsa za ćaskanje. „Samo uz upit, možete trenutno pretvoriti ideje, beleške i podatke u dokumente koje možete deliti i uređivati bez dodatnih koraka ili alata“, objašnjava Microsoftov Copilot tim. „A za odgovore sa 600 znakova ili više, Copilot takođe uključuje podrazumevano dugme za izvoz koje vam omogućava da šaljete tekst direktno u Word, PowerPoint, Excel ili PDF.“

Takođe ćete moći da povežete Copilot sa Outlook ili Gmail nalozima, tako da AI asistent može da pronađe sadržaj sa vaših onlajn naloga. Zatim možete da zamolite Copilot da pronađe sve fakture od kompanije u vašem prijemnom sandučetu ili da preuzme adresu e-pošte za kontakt.

Ovo je funkcija koju treba da izaberete i moraćete eksplicitno da povežete Outlook ili Google nalog u odeljku za konektore u aplikaciji. Možete da povežete OneDrive, Outlook, Google disk, Gmail, Google kalendar i Google kontakte. Slično je integraciji Google diska i Dropbox-a koju je OpenAI pokrenuo u ChatGPT-u ranije ove godine.

Ažurirana aplikacija Copilot na Windows-u stiže pre nove OneDrive aplikacije koju će Microsoft objaviti sledeće godine. Renovirana OneDrive Windows aplikacija će uključivati novi prikaz galerije, slajdšouove zasnovane na veštačkoj inteligenciji i funkcije za uređivanje.

Izvor: TheVerge