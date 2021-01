Core i5-1135G7 može da nadmaši skuplji Core i7-1165G7

Ako planirate da kupite novi Intel Tiger Lake laptop 11. generacije, ovo je prava informacija za vas.

To što je procesor skuplji ne znači da će raditi brže od jeftinije verzije

Jeftiniji Core i5-1135G7 zaista može da parira ili nadmaši nekolicinu Core i7-1165G7 laptop u raw performansama procesora. Naš najnoviji primer uključuje Intelove najnovije procesore Tiger Lake Core i5-1135G7 i Core i7-1165G7 od 11. generacije. Iako se oglašava da je potonji brži i skuplji od prethodnog, postoji najmanje jedan laptop Core i5-1135G7 koji može dosledno nadmašiti svoju skuplju Core i7-1165G7 konfiguraciju. Dell Inspiron 7506 2-u-1 nadmašuje Dell Inspiron 7506 2-u-1 Crno izdanje malom, ali konzistentnom razlikom u skoro svim multithread testovima.

Kada se detaljnije sagleda svaki Dell sistem, Core i5 Inspiron je u stanju da održi nešto brže taktove na oko 3 GHz u poređenju sa ~ 2,8 GHz na Core i7 Inspiron pod istim uslovima. Vredi napomenuti da ovaj drugi uključuje brži diskretni GPU, ali to nije opravdanje za CPU sa slabim performansama.

Da li to znači da bi korisnici uvek trebalo da idu sa jeftinijim Core i5-1135G7 kad god je to moguće? Ne nužno. Najveća razlika između Core i5-1135G7 i Core i7-1165G7 leži u grafičkim performansama, a ne u performansama samog procesora. Core i5 integriše Iris Xe GPU sa 80 EU (izvršnih jedinica) u poređenju sa 96 EU na Core i7. 3DMark benčmarkovi pokazuju da Core i5 Iris Xe radi oko 10 do 15 procenata sporije od Core i7 Iris Xe i taj deficit može pasti na čak 30 do 40 procenata ako je Core i5 sistem na jednokanalnoj memoriji. Ako ste povremeni igrač ili grafički urednik, opcija Core i7-1165G7 možda vredi zbog brže integrisane grafike. U suprotnom, korisnici mogu jednostavno ići sa jeftinijim procesorskim jedinicama Core i5-1135G7 bez žrtvovanja snage CPU-a.

