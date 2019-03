Corning razvija fleksibilno staklo za savitljive ekrane

Sigurno želite da ekrani na sklopivim pametnim telefonima budu izdržljivi, jer možemo samo da zamislimo koliko bi koštala njihova popravka. Corning ima dugu istoriju da proizvođačima pruža izdržljivo staklo pod njegovom robnom markom Gorilla Glass. Kompanija je sada otkrila da razvija savitljivu verziju stakla koja će biti pogodna za pametne telefone sa savitljivim ekranima.

Generalni direktor kompanije Corning, John Bayne, izjavio je za Wired da bi ova verzija zaštitnog stakla mogla da bude spremna za korišćenje u sklopivim pametnim telefonima za manje od dve godine. Dodao je da je veliki izazov za kompaniju da napravi staklo koje je dovoljno tanko da se savija, ali ipak ima adekvatnu otpornost potrebnu da zaštiti ekran ispod.

Bayne ​​je naveo da Corning ide na „radijuse savijanja od tri do pet milimetara“ za svoje 0,1 mm debelo staklo. To bi omogućilo da sklopivi pametni telefon bude tanak od 6 mm do 10 mm, te da Gorilla savitljivo zaštitno staklo bude obmotano sa spoljne strane. „Tehnički izazov je, možete li zadržati te radijuse savijanja od tri do pet milimetara i povećati otpornost stakla na oštećenja. To je nešto ka čemu idemo“, rekao je Bayne.

Nedavno predstavljeni uređaji kao što su Samsung Galaxy Fold i Huawei Mate X koriste plastične ekrane kako bi postigli formu i njihova otpornost na ogrebotine je nešto što još uvek nije testirano u stvarnom svetu.

Izvor: Ubergizmo

Podelite s prijateljima

Tweet