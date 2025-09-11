Čovek i AI: Partnerstvo za sigurniju budućnost

Na prvi pogled, mejl je izgledao bezazleno: standardni dopis sa logom partnera i priloženim dokumentom. Zaposleni ga otvara rutinski, kao što je uradio stotinu puta ranije. Samo nekoliko minuta kasnije, mreža je već kompromitovana – u pozadini se nevidljivo širi malver, brišući granicu između obavljanja svakodnevnog zadatka i katastrofe.

Tada počinje prava trka s vremenom: svaka naredna minuta odlučuje da li će podaci ostati zaštićeni ili će završiti na crnom tržištu. Brzina je presudna. To potvrđuje i statistika, s obzirom na to da se, u skoro polovini slučajeva napada, eksfiltracija podataka dogodi za manje od jednog dana, a u petini njih i za manje od jednog sata. To znači da organizacija koja nema plan odgovora na incidente praktično sama sebi uskraćuje šansu za opstanak.

Ovo iskustvo nije izmišljeno, već jedan od scenarija sa kojim se Incident Response timovi sve češće suočavaju. Šta raditi kada vas ugrozi ovakva greška? Upravo o tome će se govoriti na predavanju „Moć brze reakcije“ koje će na konferenciji Pulse360, posvećenoj sajber bezbednosti, održati Jovаn Milosavljević, Delivery Lead kompanije PULSEC.

„Prema našem iskustvu, napadi postaju sve sofisticiraniji, a ako se sajber napad i dogodi – nema mesta panici i reakcija mora biti brza i odlučna. Naš tim imao je priliku da učestvuje u neutralisanju brojnih napada, u ublažavanju njihovih posledica i oporavku sistema – stičući tako iskustvo koje nam omogućuje da brzo i adekvatno reagujemo“, ističe Milosavljević.

Odgovor na incidente samo je jedna od tema koju će pokrenuti Pulse360. Konferencija će se održati 9. oktobra u Sava Centu, a u njenom fokusu biće uticaj veštačke inteligencije na oblast sajber bezbednosti. Učesnici konferencije će, u skladu sa ovogodišnjim sloganom konferencije – AI & Security Puzzle, razgovarati o tome kako se AI i ljudska ekspertiza uklapaju u jednu kompleksnu, ali nužnu celinu.

Posetioci konferencije saznaće i na koji način AI menja lice OT bezbednosti i koliko nas oslanjanje na automatizaciju sa jedne strane osnažuje, a sa druge ostavlja ranjivijima. Biće pokrenut i novi format „sajber dijalog“ tokom koga ćemo razgovarati o uticaju veštačke inteligencije na organizaciju i servise bezbednosno – operativnih centara. Među istaknutim temama je i pitanje upravljanja identitetima: kako pomoću veštačke inteligencije prepoznati ko zaista treba da ima određena prava, kako otkriti privilegije koje više nisu u upotrebi i kako zaštititi organizaciju od unutrašnjih rizika.

Sve ove priče spajaju se u jednu zajedničku poruku: sajber bezbednost danas nije pitanje „da li ćete se susresti sa bezbednosnim izazovima“ već „kako se za njih pripremiti, kako biti proaktivan i kako iskoristiti i znanje eksperata i mogućnosti veštačke inteligencije“. Pulse360 konferencija upravo zato nije samo prilika da se čuju zanimljiva predavanja, već i da se iz prve ruke doživi kako izgleda kada tehnologija i ljudi zajedno odgovaraju na najveće izazove digitalnog doba.

Da podsetimo, konferenciju Pulse360 organizuje kompanija PULSEC, regionalni lider u oblasti sajber bezbednosti i strateški partner Telekom Srbija Grupe, dok se među partnerima konferencije nalaze: Co.Next, Exclusive Networks, Clico, Ingram Micro, Trend Micro, Check Point, CyberArk, Palo Alto Networks, F5, Thales, Symantec, Huawei, Proofpoint, Tenable, Verimatrix, Hive, Reputeo i poslovna mreža RU4M? koja je ujedno i zvanična aplikacija konferencije.

Konferencija je otvorena za IT menadžere, inženjere, analitičare, kao i poslovne korisnike zainteresovane za najnovije trendove u digitalnoj bezbednosti. Učešće je besplatno uz prethodnu prijavu na sajtu kompanije.