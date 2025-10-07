Čovek i AI: partnerstvo za sigurniju budućnost

PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Na prvi pogled, mejl je izgledao bezazleno: standardni dopis s logotipom partnera i priloženim dokumentom. Zaposleni ga otvara rutinski, kao što je uradio stotinu puta ranije. Samo nekoliko minuta kasnije, mreža je već kompromitovana – u pozadini se nevidljivo širi malver, brišući granicu između obavljanja svakodnevnog zadatka i katastrofe.

Tada počinje prava trka s vremenom: svaki naredni minut odlučuje da li će podaci ostati zaštićeni ili će završiti na crnom tržištu. Brzina je presudna. To potvrđuje i statistika, s obzirom na to da se u skoro polovini slučajeva eksfiltracija podataka dogodi brže od jednog dana, a u petini njih i za manje od jednog sata. To znači da organizacija koja nema plan odgovora na incidente praktično sama sebi uskraćuje šansu za opstanak.

Ovo iskustvo nije izmišljeno, već jedan od scenarija s kojim se Incident Response timovi sve češće suočavaju. Šta raditi kada vas ugrozi ovakva greška? Upravo o tome će se govoriti na predavanju „Moć brze reakcije“ koje će na konferenciji Pulse360, posvećenoj sajberbezbednosti, održati Jovan Milosavljević, Delivery Lead kompanije PULSEC.

„Prema našem iskustvu, napadi postaju sve sofisticiraniji, a ako se sajbernapad i dogodi – nema mesta panici i reakcija mora biti brza i odlučna. Naš tim imao je priliku da učestvuje u neutralisanju brojnih napada, u ublažavanju njihovih posledica i oporavku sistema – stičući tako iskustvo koje nam omogućuje da brzo i adekvatno reagujemo“, ističe Milosavljević.

Odgovor na incidente samo je jedna od tema koju će pokrenuti Pulse360. Konferencija će se održati 9. oktobra u Sava centru, a u njenom fokusu biće uticaj veštačke inteligencije na oblast sajberbezbednosti. Učesnici konferencije će, u skladu sa ovogodišnjim sloganom konferencije – AI & Security Puzzle, razgovarati o tome kako se AI i ljudska ekspertiza uklapaju u jednu kompleksnu, ali nužnu celinu.

Posetioci konferencije saznaće i na koji način AI menja lice OT bezbednosti i koliko nas oslanjanje na automatizaciju s jedne strane osnažuje, a s druge ostavlja ranjivijima. Biće pokrenut i novi format „sajberdijalog“ tokom koga ćemo razgovarati o uticaju veštačke inteligencije na organizaciju i servise bezbednosno-operativnih centara. Među istaknutim temama je i pitanje upravljanja identitetima: kako pomoću veštačke inteligencije prepoznati ko zaista treba da ima određena prava, kako otkriti privilegije koje više nisu u upotrebi i kako zaštititi organizaciju od unutrašnjih rizika.

PULSEC je regionalni lider u oblasti sajberbezbednosti, sa centrima u Srbiji, BiH i Švajcarskoj. PULSEC pruža kompletan spektar usluga sajberbezbednosti, uključujući kontinuirani 24/7 SOC nadzor, napredna penetraciona testiranja, detekciju pretnji zasnovanu na veštačkoj inteligenciji, sveobuhvatnu podršku za usklađenost sa bezbednosnim propisima, specijalizovane usluge Incident Response-a, kao i Security Awareness obuke krajnjih korisnika.

Sve ove priče spajaju se u jednu zajedničku poruku: sajberbezbednost danas nije pitanje „da li ćete se susresti sa bezbednosnim izazovima“, već „kako se za njih pripremiti, kako biti proaktivan i kako iskoristiti i znanje eksperata i mogućnosti veštačke inteligencije“. Pulse360 upravo zato nije samo prilika da se čuju zanimljiva predavanja već i da se iz prve ruke doživi kako izgleda kada tehnologija i ljudi zajedno odgovaraju na najveće izazove digitalnog doba.

Da podsetimo, konferenciju Pulse360 organizuje kompanija PULSEC, regionalni lider u oblasti sajberbezbednosti i strateški partner Telekom Srbija Grupe, dok se među partnerima konferencije nalaze: Co.Next, Exclusive Networks, Clico, Ingram Micro, Trend Micro, Check Point, CyberArk, Palo Alto Networks, F5, Thales, Symantec, Huawei, Proofpoint, Tenable, Verimatrix, Hive, Reputeo i poslovna mreža RU4M? koja je ujedno i zvanična aplikacija konferencije.

Konferencija je otvorena za IT menadžere, inženjere, analitičare, kao i poslovne korisnike zainteresovane za najnovije trendove u digitalnoj bezbednosti. Učešće je besplatno, uz prethodnu prijavu na sajtu kompanije.

Tagovi:

