Čovek koji je kreirao Facebook Like govori o društvenim mrežama

Krajem 2017. godine, kada je nekoliko bivših direktora iz kompanije Facebook odlučilo da progovori o nevoljama sveta koji su kreirale društvene platforme, mediji su se setili i Justina Rosensteina, čoveka koji je kreirao Like dugme na Facebook-u, te prethodno radio na Gmail chat-u u Google-u.

Rosenstein se obratio javnosti u oktobru 2017, te za The Guardian ispričao kako je preduzeo nekoliko koraka kako bi iz svog života eliminisao društvene mreže, te ograničio vreme koje provodi na Facebook-u i Snapchat-u. Tom prilikom je rekao da nije neobično da pripadnici ljudske rase kreiraju nešto sa najboljom namerom, da bi to posle dovelo do niza negativnih posledica.

Šest meseci kasnije, Rosenstein kaže da ideje o društvenim platformama planira da primeni u okviru svog novog proizvoda, a na kojem radi u kompaniji Asana, i koji dolazi u obliku softvera za praćenje obavljenih zadataka, a preko lista, tabela, te drugih alatki. Kompanija Asana, čiji je i osnivač, danas vredi 900 miliona dolara, i već je najavila novu alatku koja će poneti ime Timeline, i koja će korisnicima dozvoljavati da kreiraju takozvane Gantt grafikone, a na osnovu podataka koje su prethodno uneli, što će im omogućiti da se fokusiraju na najbitnije stvari, te eliminišu ono što im skreće pažnju.

Posle nekoliko reči o novom proizvodu, Rosenstein se vratio svom odnosu prema društvenim mrežama, te ponudio definiciju onoga što nazivamo „skretanjem pažnje,“ ističući da do toga dolazi kada se ono na šta je pažnja usmerena i cilj određenog zadatka razlikuju. On smatra da većina ljudi troši svoje vreme na beznačajne stvari, te ističe da je to najveći problem na radnom mestu, gde su radnici bombardovanim različitim stvarima koje nisu vredne njihove pažnje, a od objava na društvenim mrežama, do radnih zadataka koji u tom trenutku nisu prioritet. On dalje dodaje da je prema nekim istraživanjima potrebno oko 23 minuta da bi pojedinac počeo da duboko razmišlja o nekoj temi, što je danas skoro nemoguće, budući da retko ko može da se fokusira na nešto toliko dugo. Rosenstein prihvata i svoj deo odgovornosti, budući da je učestvovao u kreiranju tehnologija koje vode ka površnom načinu života, a kao što je Facebook like dugme.

Ipak, ističe i pozitivne strane društvenih platformi, koje kreiraju pokrete poput #MeToo, te omogućavaju da ljudi mnogo brže dobiju i neke ključne informacije. Tako pomenute platforme predstavljaju i važnu alatku u modernoj komunikaciji, koja civilizaciju gura u nekom novom smeru, te omogućava ono što nije bilo moguće pre samo 10 godina.

Izvor: The Verge

