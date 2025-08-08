Čovek se vraća na Mesec na proleće 2026. godine

Posada misije Artemis II bi na proleće 2026. godine trebalo da krene put Meseca. Pripreme su u punom jeku, pa je krajem jula testirana oprema i procedure koje će biti ključne za ovu istorijsku misiju.

Početak misije Artemis II prvobitno je bio planiran za novembar 2024. godine, a odlaganje je došlo nakon neuspeha dela koji je trebalo da transportuje prve tovare materijala do Meseca. Lansiranje je potom pomereno za septembar 2025. godine, ali je i taj datum sada nevažeći. Kao glavni razlog se navodi oštećenje toplotnog štita na Orion kapsuli koja je pre tri godine bila deo misije Artemis I.

Ispostavilo se da kvar na kapsuli nije jedini problem, budući da su ustanovljeni i oni koji su u vezi s platformom za lansiranje. Ni tu nije kraj – NASA se suočava s problemima u rasporedu u mnogim delovima Artemis II misije, pa se odlaganja očekuju iako još uvek nisu najavljena. Jedan od ozbiljnijih je bio odstupanje od rasporeda u konstrukciji sistema za evakuaciju astronauta ukoliko nešto krene po zlu tokom lansiranja.

NASA i dalje planira da četvoro astronauta pošalje u orbitu oko Meseca, ali su odlaganja izgleda bila neophodna zbog tehničkih problema. Program Artemis zvanično je objavljen još 2017. kao deo planova američke svemirske agencije da uspostavi trajno prisustvo na Mesecu i tamo naučena saznanja primeni u budućim misijama na Mars.

Prvi let bez posade do Meseca – Artemis 1 – izveden je 2022. godine, posle nekoliko odlaganja. Artemis 2, koji uključuje posadu koja ne sleće na površinu, odložen je prvo za septembar 2025, pa pomeren za proleće 2026. Misija Artemis 3 je planirana za septembar 2026, ali je to za sada neizvesno.

NASA planira i lunarnu svemirsku stanicu pod nazivom Gateway, gde će svemirske letelice sletati tokom kasnijih misija. Kompanija SpaceX dobila je prošle godine ugovor za sistem sletanja za Artemis 3 zasnovan na verziji prototipa rakete Starship, koji je još daleko od završenog. Sve je dakle prilično uzbudljivo.

Posada se sprema, a 31. jula su isprobali odela i ušli u kapsulu Orion. Cilj je bio da iskuse stvarne uslove koji ih očekuju tokom leta oko Meseca. Biće to prva takva misija s ljudskom posadom nakon 53 godine. NASA-ini astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch, i astronaut Kanadske svemirske agencije Jeremy Hansen su učestvovali u tom testiranju. Tokom toga posada je odradila procedure predviđene za dan lansiranja i simulirane aktivnosti u orbiti. Po prvi put su bili spojeni na sisteme za održavanje života ugrađene u kapsulu.

Astronauti su provežbali sve od održavanja higijene i spavanja u svemiru, do navlačenja odela poznatijeg pod imenom Orion Crew Survival System (OCSS). Očekuje se da se lansiranje dogodi na proleće 2026, najverovatnije u aprilu.