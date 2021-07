Crater Training Center organizuje besplatni Unreal Engine kurs iz animacije, VFX-a i srodnih oblasti

Beogradska škola kompjuterske grafike, Crater Training Center, u saradnji sa gigantom Epic Games i vodećim evropskim školama za animaciju i VFX, ovog leta priprema nadrealno dobar program edukacija za profesionalce iz kreativnih industrija.

Summer of Unreal je besplatan četvoronedeljni program edukacija na kojem će profesionalci, umetnici i predavači iz oblasti kompjuterske grafike učiti kako se stvara interaktivni sadržaj u realnom vremenu od veterana iz industrije. Kurs organizuje Escape Studios, poznata britanska akademija vizuelnih efekata, animacije i srodnih oblasti, uz podršku giganta Epic Games iz čije je kreativne laboratorije potekao Unreal Engine. Pored njih, projekat je podržalo šest partnera iz svih delova kontinenta, među kojima je i beogradski Crater Training Center, kao partner za Jugoistočnu Evropu.

Kurs će pohađati 1000 CG profesionalaca iz svih delova Evrope koji dele strast prema animaciji, vizuelnim efektima i 3D modelovanju. Tokom četiri nedelje trajanja kursa, oni će naučiti kako da u izvuku maksimum iz fantastičnih alatki za animaciju koje nudi Unreal Engine.

Kome je namenjen kurs

Summer of Unreal prvenstveno je namenjen animatorima i 3D modelarima. Da biste se prijavili za učešće, potrebno je da posedujete makar osnovno znanje o radu u nekom od 3D softvera, dok u Unrealu možete da budete i potpuni novajlija. Ukoliko imate barem dve godine radnog iskustva, radite animacije ili ste artista specijalizovan za rigging, layout, previsualization, concept art, lighting, rendering ili, pak, archi visualization – ovo je kurs za vas. Na program mogu da se prijave i predavači koji u svojoj nastavi pokrivaju pomenute oblasti, kao i predstavnici filma i televizije, uključujući VFX i motion graphics artiste, producente i režisere.

Predavanja u okviru Summer of Unreal držaće animatori i artisti koji su uz Unreal Engine izgradili karijere. Uz njihovu podršku, steći ćete uvid u to kako funkcionišu veliki evropski studiji i šta po njima čini jedan uspešan 3D projekat. Naučićete da implementirate Unreal Engine u svoj sistem rada i uz to upoznati profesionalce iz svih krajeva Evrope koji uz Unreal Engine otvaraju nove mogućnosti u sferi animacije.

Unreal Engine je najnapredniji alat za 3D kreiranje interaktivnog sadržaja u realnom vremenu. Prvobitno razvijen za industriju igara, Unreal Engine se sve više koristi u animaciji i industriji vizuelnih efekata zbog nivoa detalja koji sa njim mogu da se prikažu. Kreatorima daje slobodu i kontrolu dok stvaraju vrhunsku zabavu, upečatljive vizualizacije, pa čak i neverovatne virtuelne svetove.

Obuka počinje u ponedeljak 26. jula, a rok za prijavu je četvrtak, 16. jul 2021. Za prijave i više informacija posetite: https://school.craterstudio.com/summer-of-unreal-sr/

