Čudo prevozi teret bilo gde za samo sat vremena

Milan Živković

Relativno nova kompanija Inversion predstavila je u sredu uveče svoju novu „letelicu za isporuku na zahtev“. U pitanju je brod koji, kako kažu, može da stigne bilo gde za samo sat vremena, i to dobro natovaren.

Kompanija je razvila svemirski brod Arc, koji bi američkoj vojsci trebalo da omogući da isporučuje do 225 kilograma zaliha gotovo bilo gde u svetu – i to skoro istog momenta.

„Naša misija je da unapred postavimo letelice Arc u orbitu, gde mogu da ostanu i do pet godina, spremne da budu aktivirane i da autonomno slete gde god i kad god je potrebno, donoseći teret na željenu lokaciju za manje od jednog sata“, izjavio je suosnivač i izvršni direktor kompanije, Džastin Fijašeti, u intervjuu za Ars Technica uoči događaja.

Kompaniju su početkom 2021. godine osnovali Fijašeti i Ostin Brigs, dok su još bili studenti Bostonskog univerziteta. Fijašeti je imao praksu u kompanijama SpaceX i Relativity Space, gde je radio na pogonskim sistemima. Napustio je studije kako bi pokrenuo kompaniju – vođen jednostavnom idejom: „Svemir je autoput“.

„Ljudi su tada o kosmosu uglavnom govorili kao o odredištu. Ali prava ekonomska vrednost svemira je u pristupu celoj planeti – shvatili smo da može da služi i za transport fizičkog tereta, ne samo podataka. Zato smo i osnovali Inversion – da pravimo brodove koji ulaze i izlaze iz Zemljine atmosfere po potrebi“, kaže on.

Tri godine od psnivanja, sa svega 25 zaposlenih, tim je napravio malu letelicu Ray za demonstraciju tehnologije. Lansirana je u januaru 2025. u okviru SpaceX misije Transporter-12. Ray, teška oko 90 kg, je pokazala sposobnost manevrisanja u orbiti, a i dalje funkcioniše, povremeno šaljući podatke kontrolorima.

„Ray se neće vratiti na Zemlju“, kaže Fijašeti. „Koristimo je za dugoročno testiranje softvera u orbiti“.

Iako Ray nije sletela, kompanija veruje da je spremna za sledeći korak – razvoj većeg broda Arc, predstavljenog u sredu uveče. Arc je veličine većeg stola (oko 1,2 m širine i 2,4 m visine), a prvi bi trebalo da poleti do kraja 2026. godine.

U pitanju je letelica tipa „lifting body“, sa sposobnošću manevrisanja do 1.000 km tokom ponovnog ulaska u atmosferu. Sleće pomoću padobrana, pa joj nije potrebna pista. Budući da koristi netoksično gorivo, vojnici mogu da priđu odmah nakon sletanja, bez zaštitne opreme.

Šta je to što bi trebalo da bude u orbiti, spremno za brzu isporuku? „To mogu da budu različiti specifični tereti – od medicinskih zaliha do dronova – ali poenta je da to bude nešto što menja situaciju u trenutku kada stigne na Zemlju“, kaže Fijašeti.

Kompanija je već završila razvojnu jedinicu glavne strukture prvog Arca, a broj zaposlenih se povećao na 60. Ako im pođe za rukom da letelicu uvedu u upotrebu, biće to veliki korak. Ali – „svemir je mukotran ambijent za poslovanje“, zaključuje Fijašeti.

