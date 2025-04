Curiosity rover pronašao nova organska jedinjenja na Marsu

Rover Curiosity se na Crvenu planetu spustio u avgustu 2012. godine i Zemljane od tada snabdeva informacijama i fotografijama koje ilustruju situaciju na Marsu. Najnovije vesti donose dokaze o postojanju organskih materija na ovoj planeti.

U martu 2020. godine rover se probio uz Greenheugh Pediment – kamenitu oblast koja se nalazi na vrhu jednog uzvišenja, a pre toga je snimio autoportret na kojem se vidi i oblast oko pojasa Greenheugh. Ispred rovera je mogla da se primeti i bušotina koju je napravio kako bi uzeo uzorke koji bi trebalo da potvrde ili opovrgnu teoriju da je na Marsu bilo mikroskopskog života pre više milijardi godina.

Curiosity je uspon uspešno završio 6. marta 2020, pa se našao na vrhu brda, što je još jedna faza etape koja je počela još 2014. godine, a u okviru koje Curiosity istražuje Mount Sharp – pet kilometara visoku planinu koja se nalazi u središtu Gale kratera.

Vest o neobičnim tragovima ugljenika na Crvenoj planeti pojavila se još 2022. godine – ispitano je tada nekoliko uzoraka bogato vrstom ugljenika koji je na Zemlji povezan sa biološkim procesima. Tri godine kasnije rover je pronašao i najduže organske molekule od svih koji su do sada identifikovani na ovoj planeti.

Rezultati su obkavljeni u naučnom magazinu Proceedings of the National Academy of Sciences. Tamo može da se pročita da su otkriveni molekuli dekan, undekan i dodekan. Ova jedinjenja su sastavljena od 10, 11 i 12 atoma ugljenika, a pretpostavlja se da su bila deo masne kiseline. Te kiseline spadaju u organske molekule na Zemlji koje čine hemijski temelj za nastanak života.

Naučnici ističu da je, ako je ikada postojao, život na Marsu bio u obliku mikroba. Da bi se to utvrdilo potrebni su moćniji instrumenti. Važno je i da se ima na umu da masne kiseline mogu da nastanu i bez živih organizama, kroz hemijske reakcije koje pokreću različiti geološki procesi, uključujući i interakcije vode sa mineralima u hidrotermalnim otvorima.

Štagod da se ispostavi kao tačno na kraju, ovo je važan korak ka budućem uzimanju uzoraka sa Marsa i njihovom transportu na Zemlju, na analizu preciznijim instrumentima..

