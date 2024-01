Čuvajte se phishing napada na platformi Facebook

Prevare i phishing napadi na platformi Facebook nisu ništa novo, a poslednji liči na običnu objavu u kojoj piše „Ne mogu da verujem da ga više nema. Užasno će mi nedostajati“ (I can’t believe he is gone. I’m gonna miss him so much). Uz objavu ide i link koji korisnike vodi na web sajt koji krade private podatke.

Sigurno je da Facebook nije popularan kao pre, ali još uvek ima dovoljno korisnika koji mogu da postanu žrtve svakojakih prevara. Najnoviji phishing napad se brzo širi, a funkcioniše kao neki prethodni – onaj koji klikne na post sa pratiocima deli link ka malicioznom web sajtu. Napadači tako prave moćnu vojsku koja se sastoji od ukradenih naloga koji će se koristiti i u nekim budućim napadima.

Napadi koji se šire preko prijateljskih naloga izgledaju uverljivije, a poslednji oproštaj s nekim u ljudima obično budu radoznalost koja ih motiviše da kliknu na link koji bi inače ignorisali. Još uvek se ne zna za šta se koriste ukradeni podaci, ali je sigurno da se ne radi o nečemu dobrom.

Ova prevara istina liči na mnoge druge, posebno ako se ima u vidu da bi se retko ko od dragih osoba opraštao preko nekakvog linka. Korisnicima se preporučuje da zaobilaze sumnjive postove i da aktiviraju 2FA (dvofaktorsku autentifikaciju) na Facebook-u.

