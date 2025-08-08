Cyberstalking u Velikoj Britaniji porastao za 70% od 2012. godine

U Velikoj Britaniji, cyberstalking raste brže nego fizičko praćenje, pokazalo je novo istraživanje.

Online uznemiravanje

Da li ste ikada dobijali neželjene poruke, mejlove, bili uznemiravani tokom live stream-ova ili videli svoje lične fotografije objavljene bez dozvole?

Ako jeste, mogli ste biti žrtva cyberstalkinga, oblika online uznemiravanja koji postaje sve češći u Velikoj Britaniji.

Nova studija objavljena u British Journal of Criminology pokazala je da cyberstalking raste brže nego tradicionalni oblici praćenja.

Istraživanje je obuhvatilo odgovore skoro 147.800 ljudi u anketama o kriminalu u Engleskoj i Velsu, od 2012. do 2020.

Cyberstalking je definisan kao „pretnje ili neželjeni pokušaji kontakta“ usmereni ka nekome preko interneta. Može se pojaviti samostalno ili u kombinaciji sa drugim vrstama uznemiravanja.

U osam godina, 1,7% ispitanih izjavilo je da su bili žrtve cyberstalkinga, u odnosu na 1% iz 2012.

Fizičko praćenje je i dalje češće, ali je cyberstalking jedini oblik koji je značajno porastao za 70% u tom periodu.

Žene, mladi i LGBTQ+ osobe su češće prijavljivali iskustva cyberstalkinga.

Gotovo polovina žrtava u prethodnoj godini smatrala je da je to „pogrešno, ali ne i krivično delo“, što može uticati na broj prijava policiji.

Jedan od autora studije, Medlin Janicki, istakla je da postoji „jasna razlika između doživljaja cyberstalkinga i njegovog društvenog i pravnog shvatanja.“

Ona je naglasila da to utiče kako žrtve traže pomoć, ali i na reakciju policije i drugih službi.

Problem može biti i u tome što su mladi toliko navikli na cyberstalking da ga ne doživljavaju kao krivično delo.

Istraživači preporučuju da vlada Velike Britanije unapredi javno obrazovanje, pojasni zakonske definicije i obezbedi dodatnu podršku žrtvama.

Izvor: Euronews