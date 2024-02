Cybertruck: Još jedna saobraćajna nesreća

Tesla Cybertruck je odavno san nekih vozača. Početak proizvodnje je najavljivan više puta, ali je vozilo tek u julu 2023. godine izašlo iz proizvodnog pogona. Nekoliko meseci kasnije vozilo je učestvovalo u prvoj saobraćajnoj nesreći.

Na hiljade potencijalnih kupaca je već krajem 2019. godine naručilo svoj Cybertruck, a tada se govorilo da će se s proizvodnjom početi krajem 2021. godine. Pandemija je usporila sve grane industrije, pa je sigurno uticala i na poslovanje kompanije Tesla. Sredinom 2023. stvari su počele da se vraćaju u normalu.

Tesla je sredinom jula 2023. proizvela prvi Cybertruck. U četvrtak, 28.decembra, jedna Toyota Corolla je naletela na Cybertruck. Sve se dogodilo u Kaliforniji, a fotografije te prve nesreće su se brzo pojavile na Reddit-u.

Evo i drugih iskustava:

Početkom februara u medijima se pojavila vest o još jednoj nezgodi u koju je bilo umešano Cybertruck vozilo – na snimku se vidi kako sleće s puta i kako mu otpada točak. Do nesreće nije došlo tokom obične vožnje – kamion se utrkivao s drugim automobilima koji su učestvovali u trci King of the Hammers u Kaliforniji.

Fotografije su se ubrzo pojavile na platformi X, a korisnici su požurili da ostave komentare poput „osnovna je stvar da vozilo sačuva sva četiri točka“. Sigurno je da ovo nije dobra reklama za Cybertruck.

