Da li bismo mogli da preživimo dan bez interneta? Istraživanje oflajn života u 2024. godini

Budite se svako jutro i počinjete svoju rutinu, koja za većinu od nas uključuje i praćenje vesti.

Šta bi se desilo ako bi internet odjednom nestao?

Bez obzira da li se radi o vestima o vašim prijateljima, poznatim ličnostima, sportu ili aktuelnim događajima, obično to počinje na vašem pametnom telefonu ili tabletu. Čak i tokom vašeg putovanja do posla, slušate podcast ili internet radio stanicu. Na poslu, šaljete mejlove, učestvujete u video konferencijama, istražujete i šaljete nekoliko poruka prijateljima. I, osim ako u vašoj kancelariji nemate previše blokiranih veb sajtova, verovatno takođe proveravate svoje profile na društvenim mrežama. Na kraju, idete kući, opuštate se uz Netflix i još jednom pregledate društvene mreže pre nego što odete na spavanje.

Međutim, šta bi se desilo ako bi internet nestao? Ne govorimo o tome kao da internet nikada nije stvoren. Zamislite kako bi bilo živeti bez interneta. Kao epizoda pravo iz serije Black Mirror, ova neželjena stvarnost sigurno bi preokrenula naš svet naglavačke. Ali šta bi se desilo ako ne bismo bili tako povezani?

Život bez interneta

Neki čistunci bi mogli tvrditi da bi nemati internet bio najbolji scenario. To su isti ljudi koji misle da je to strašno i da svi milenijalci samo fotografišu svoj ceo dan na Instagramu. Nisu potpuno u krivu; studije pokazuju da neprekidna upotreba društvenih medija može negativno uticati na naše živote.

Mane života bez interneta

Naravno, lako je razgovarati o tome kako bi život bio mizeran bez interneta. Bilo bi mnogo teže razgovarati sa svojim prijateljima svakodnevno (ili svaki sat). Ali, to bi oduzelo osećaj zajednice koji je za mnoge od nas od vitalnog značaja. To bi moglo biti bilo šta, od fantazi sportskih liga do virtualnih grupa za mentalno zdravlje. Kao rezultat, možda bismo bili više odvojeni nego ikada pre. Ali ima više mana nego što možete zamisliti. Morali biste ići u prodavnicu i lično kupiti digitalni fajl da biste pristupili novoj muzici osim radio stanica. Ne spominjući to, poslovne operacije bi se značajno usporile. Možete li da zamislite čekanje nedelju dana za dokument poslat poštom? Ne, hvala!

Prednosti života bez interneta

S druge strane, biti odsečen od interneta možda bi čudo učinio za naše lične odnose, jer ne bismo imali ekran koji nas ometa, počeli bismo da živimo u trenutku. Zamislite odlazak na večeru sa svojim prijateljima i zapravo voditi razgovor. I, razgovor, iako se možda i dalje bavi tračevima, fokusirao bi se na stvarni svet. Postoji mnogo prednosti života bez interneta, ali jedna, posebno, zaslužuje pažnju: stvarno biste mogli da interagujete sa ljudima. Prednosti nisu samo o vremenu koje provodimo budni. Naša zavisnost o povezanim uređajima uništava naš san.

Šta bi se promenilo ako ne bismo imali internet?

Vesti: Način na koji primamo vesti i informacije impresivno je brz zahvaljujući internetu. Bez njega, oslonili bismo se na TV programe, novine (da, stvarne novine) i, najgore od svega, usmenu predaju. Zamislili bismo da bi politika zauzela iznenađujući kurs, iako zapravo nismo sigurni u kom bi se to pravcu odvijalo.

Zdravlje: Duga šala je da nikada ne koristite WebMD za svoje simptome, inače ćete pomisliti da imate pet vrsta raka i kugu. Međutim, pristup online direktorijumu simptoma sigurno je pomogao milionima ljudi. Putem takvih platformi, možemo sami postaviti dijagnozu sa određenim stepenom tačnosti. To nam štedi vreme i novac na troškove povezane sa zdravljem. Bez toga, bilo bi više i možda nepotrebnih poseta lekaru. Ipak, medicinski profesionalci sada se oslanjaju na povezanu mrežu kako bi preneli podatke o pacijentima i istraživali uslove. Nemati internet usporilo bi ovaj proces sigurno.

Posao: Raditi bez interneta čini se kao nemoguća misija. Bez obzira imate li međunarodni tim ili jednostavno reklamirate lokalno, internet ima dubok uticaj na našu produktivnost. Bez njega, oslonili bismo se mnogo više na usmenu predaju putem telefonskih poziva, reklamiranje u štampanim medijima i na televiziji, i trebali bi nam dani da završimo čak i najmanje zadatke. Pored toga, globalna trgovina bila bi izuzetno spora i dosadna, ako ne i nemoguća za neke brendove. Sveukupno, skaliranje kao što to činimo na sadašnjem tržištu bilo bi skoro neostvarivo.

Trgovina: Isto tako, naša iskustva u kupovini postala bi drastično ograničena. Što se tiče mode, trendovi bi se usporili jer bi duže trajalo da se novi stilovi prošire. Odatke, bilo bi vrlo teško za globalnu prodaju, a inovacije bi patile. Zamislite tehnologiju bez kampanja za prikupljanje sredstava (to nije svet u kojem bismo želeli da živimo).

Produktivnost: Ne biste mogli da postignete toliko u jednom danu, ni na poslu ni u svom privatnom životu. Svaku poruku koju želite da pošaljete morali biste poslati poštom. I da biste kontaktirali prijatelja, morali biste da ih nazovete ili pošaljete SMS poruke. Onlajn kupovina bila bi stvar prošlosti, i morali biste da potrošite znatno više vremena na kupovinu osnovnih stvari uživo.

Finansije: U svetu bez interneta, vratili biste se na standardnu čekovnu knjižicu i zvali biste svoju banku da saznate stanje na računu. To takođe znači da bi plaćanje računa trajalo mnogo duže, jer bi banke takođe bile manje povezane.

Društveni život: Druženje sa prijateljima vratilo bi se na metode od pre. Morali biste da šaljete pisma prijateljima koji su daleko ili verovatno opet da plaćate visoke tarife za međugradski poziv. Hoćete da pravite planove? Bolje je da se nadate da vaši prijatelji pamte datum događaja. Međutim, oslanjali bismo se na interakcije licem u lice, što bi nas podstaklo da se češće viđamo i družimo.

Opšte informacije: Otišli bi dani Google mape (ili čak MapQuest, za to pitanje). Istraživanje za školski rad ili projekat na poslu zahtevalo bi člansku kartu biblioteke i ozbiljan trud. Osim ako ne arhiviramo ceo internet i ne odštampamo pre nego što nestane, izgubili bismo mnogo pristupa informacijama, nikada ih više ne bi videli. Konačno, naše društvo bi patilo zbog ovog nedostatka znanja.

Zakon i red: Internet je bio neophodan alat za pomoć organima reda da identifikuju i uhapsi sumnjivce. Takođe je moćan metod za pronalaženje dokaza. Nemati internet sigurno bi eliminisalo kibernetički kriminal, ali bi ostavilo ogromnu prazninu za sve nove zločine. Znajući granice CCTV-a gde nema oblaka ili digitalnih brava ili alarmnih sistema, kriminalci bi bili skloniji da počine više zločina. Barem u početku, naše društvo bi doživelo veliki porast kriminala pre nego što bi novi metodi zamenili postojeće sisteme.

Da li smo izgubili svaku nadu?

Ne mislimo tako. Internet sadrži sve što bismo mogli ikada da znamo. Ne postoji druga verzija njega. Iako možda zavisimo od interneta na način koji izgleda nezdravo, on nije uništio našu civilizaciju ili našu kulturu. Zapravo, internet je postao naša civilizacija i naša kultura. U stvari, 2016. godine, pojam “mimovi” više je pretraživan nego “Isus”.

Za one koji prevrću očima, internet je učinio čuda za društvo. Od povezivanja ljudi širom sveta, do pomoći učenicima da još više uče, ima beskrajno pozitivnih strana.

Kako se nositi bez interneta

Za neke mlađe ljude, život pre interneta ne postoji. Čak i za starije čitaoce, teško je zamisliti šta smo radili da bismo ubili vreme pre Svetskog veb-a. U slučaju globalne blokade interneta, ili ako se samo pokušavate ponovo povezati u stvarnom životu, evo nekih proizvoda i uređaja koji ne zahtevaju internet:

Boring Phone by HMD: Ovaj preklopni telefon iz prošlosti podseća na vreme kada telefoni nisu bili prenosivi računari. Dizajniran je da podrži društvenu interakciju uživo.

Fujifilm instax mini 99: Počastite sebe i svoje prijatelje fotografijama koje možete deliti samo uživo sa ovim instant fotoaparatom. Ima klasičan stil i fleksibilne opcije fokusa.

Quiet Mind Weighted Pillow: Sakrijte telefon, tablet i nosive uređaje i zagrlite ovaj ponderisani jastuk. Njegov patentirani dizajn pruža dokazane koristi poput poboljšanog sna i smanjenja stresa i anksioznosti.

Rubik’s Cub Gridlock Game: Odmorite oči od igranja igara sa ovim analognim slagalicom. To je nova verzija originalne kocke sa 88 različitih slagalica u 4 nivoa težine. Zabava za sve uzraste!

Kuda idemo?

Dovoljno je reći, jasno je da je internet unapredio naše živote. Možemo da komuniciramo sa svakim kutkom sveta i čak da održavamo prijateljstva koja su ranije bila nemoguća. Ali, život je o ravnoteži. Imamo internet na raspolaganju, i možemo ga koristiti, ili ne koristiti, za gotovo sve. Međutim, toplo preporučujemo da se povremeno odjavite da biste se povezali sa ljudima i svetom oko sebe.

