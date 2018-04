Večito pitanje koje brine sve koji provode većinu dana za kompjuterom je – da li dugotrajno gledanje u ekran šteti očima? Ako se plašite da ćete izgubiti vid, odgovor je naravno negativan, ali to ne znači da je višesatna fokusiranost na ekran nešto najzdravije što možete da učinite za svoj vid.

I dok su stari televizori i monitori više zamarali oči, novi modeli mnogo manje opterećuju oči. To ne znači da sad možete bez posledice “buljiti” u ekran – i dalje su tu simptomi koji mogu da dovedu do sidroma kompjuterskog vida. Reč je o stanju oka, koje nastaje ako čovek provodi tri i više sati dnevno ispred monitora. Sindrom se manifestuje zamorom, pospanošću, glavoboljom i pojavama kao što su dupli, i ponekad zamagljeni vid. Lekari će vas vrlo rado obavestiti da na ovaj način gubite na produktivnosti (kao da imate drugu opciju ukoliko vam je kompjuter radno sredstvo).

Kako se izboriti sa zamorom očiju?

Jedan od “protivotrova” je da podesite svoju radnu površinu tako da vam bude što udobnije za rad, kao i to da oči budu u ravni sa monitorom. Dobra opcija je i da s vremena na vreme koristite kapi za oči kako bi održali vlažnost pod tim umornim kapcima. Tu je naravno i legendarno 20-20-20 pravilo, tj. nakon 20 minuta za ekranom potrebno je da 20 sekundi gledate nešto što je 20 stopa (6 metara) udaljeno od vas.

Uvek možete da stavite i one legendarne ploče preko ekrana kako bi “smanjili zračenje”. Neće mnogo pomoći, ali ćete se možda osećati bolje. Tu su i naočare sa plavim filterom koje pomažu ako pitate prodavce, ali ne toliko ako pitate oftalmologe. Ne mogu da škode, to je sigurno. Ukoliko nemate problem sa očima, čestitamo, vi ste pravi kandidat za posao u IT industriji, ili bar za višesatno igranje video-igara koje čak mogu da pomognu pri lečenju.

