Da li Instagram mapa prikazuje vašu lokaciju? Evo kako da proverite i isključite opciju

Instagram bi mogao da deli vašu tačnu lokaciju svaki put kada otvorite aplikaciju, ali ova opcija je podrazumevano isključena i zahteva da je vi sami uključite.

Kako da proverite šta delite i sa kim

Instagram je nedavno dodao novu funkciju Mape. Na prvi pogled deluje zanimljivo — slično Snapchatovoj Snap Map, prikazuje vašu poslednju aktivnu lokaciju, kao i sav sadržaj sa oznakom lokacije (Reels, objave i priče ljudi koje pratite), koji ostaje na Mapi 24 sata nakon objavljivanja. Međutim, proteklog vikenda na društvenim mrežama pojavile su se brojne negativne reakcije. Mnogi korisnici ne žele mapu koja pokazuje njihovu lokaciju u realnom vremenu ili lokacijski označen sadržaj. Dok su neki samo iritirani, drugi upozoravaju na rizike po privatnost, uključujući mogućnost doxinga i praćenja. Direktor Instagrama, Adam Mosseri, odgovorio je na kritike navodeći da deljenje lokacije nije uključeno podrazumevano i da morate sami da pristanete da bi Map funkcija pristupila vašoj lokaciji. Takođe je potvrdio da tim radi na „poboljšanjima” koja bi uskoro trebalo da budu dostupna. Ako smatrate da je nova Instagram mapa invazivnija nego korisna, možete je potpuno isključiti i onemogućiti aplikaciji pristup lokaciji vašeg telefona.

1. Promenite podešavanja deljenja lokacije za Instagram Map

Možete isključiti precizno deljenje lokacije.

Evo kako da proverite s kim trenutno delite svoju lokaciju:

Ako odlučite da delite lokaciju sa prijateljima, bliskim prijateljima ili odabranim osobama, vaša precizna lokacija će se ažurirati na Mapi svaki put kada otvorite Instagram, a nestaje nakon 24 sata ako aplikaciju ne otvorite ponovo.

Kako isključiti deljenje lokacije na Instagram Mapi:

Otvorite Instagram i dodirnite ikonicu Poruke u gornjem desnom uglu feed-a.

Dodirnite Map na vrhu prijemnog sandučeta. (Ako prvi put koristite Map, odbijte obaveštenje „Introducing Instagram Map” pritiskom na Not now, pa opet izaberite Map.)

Dodirnite ikonicu Podešavanja u gornjem desnom uglu.

U odeljku Who can see your location izaberite No one. Možete biti upitani da odredite period — izaberite Until I turn it back on.

Pritisnite Update ili Done da sačuvate promene.

Ovo podešavanje kontroliše da li vaši prijatelji mogu da vide vašu poslednju aktivnu lokaciju na Mapi. Ako Instagramu nikada niste dali dozvolu za korišćenje lokacije, ova opcija je već isključena.

Izbegavajte označavanje lokacija u objavama i pričama

Javno označeni sadržaj može videti svako.

Instagram mapa takođe prikazuje sadržaj sa oznakom lokacije — fotografije, video zapise i priče — čak i ako ne delite preciznu lokaciju uživo. Ako je vaš nalog javan, označene objave su vidljive svima.

Da sprečite pojavljivanje svojih objava na Mapi:

Kada objavljujete fotografiju, video ili priču, preskočite korak Add location.

Ako ste već označili lokaciju, uredite objavu i uklonite oznaku.

Prebacivanje na privatni nalog sprečiće nepoznate ljude da vide vaše lokacije.

Isključite pristup lokaciji u podešavanjima telefona

Potpuno blokirajte Instagramu pristup lokaciji.

Čak i ako ste isključili deljenje lokacije na Instagramu, aplikacija može pristupiti lokaciji u pozadini ako je to dozvoljeno na nivou uređaja.

Na iPhone-u:

Otvorite Settings.

Skrolujte i izaberite Instagram.

Dodirnite Location.

Izaberite Never ili Ask Next Time.

Ako želite da Instagram zna samo vaš grad, a ne tačnu lokaciju, isključite Precise Location.

Na Android-u:

Otvorite Settings.

Dodirnite Apps (ili Apps & notifications).

Izaberite Instagram.

Idite na Permissions > Location.

Izaberite Deny.

Potpuno isključivanje pristupa lokaciji nije neophodno ako ste već deaktivirali Instagram Map, ali je dodatni sloj privatnosti ako želite dodatnu sigurnost. Bez podataka o lokaciji, Instagram ne može koristiti vaše kretanje za ciljano oglašavanje, ali to može uticati na neke funkcije poput označavanja lokacije i deljenja lokacije u četu.Izvor: https://www.zdnet.com/article/is-instagram-map-showing-your-location-how-to-check-and-turn-it-off/