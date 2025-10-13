Da li je AI pretnja ili saveznik u borbi protiv najnovijih digitalnih pretnji?

Veštačka inteligencija danas ima dvostruku ulogu – ona je moćni saveznik u sajber bezbednosti, ali istovremeno i potencijalna pretnja, jedan je od zaključaka i upozorenja na trećoj po redu konferenciji Pulse360, koja je održana u Sava centru u Beogradu. Događaj je okupio više od 700 stručnjaka i entuzijasta iz oblasti sajber bezbednosti, a ovogodišnji slogan bio je “AI & Security Puzzle”.

Konferenciju, čiji je organizator regionalni lider u sajber bezbednosti kompanija PULSEC, otvorio je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić. Prema njegovim rečima, ulaganja na korporativnom, ali i državnom nivou u sektor sajber bezbednosti će samo da rastu.

„Svaka kompanija, bila mala ili velika, ako ne razmišlja sad da napravi jedno dobro rešenje, jednostavno ispada iz igre. Drugo, verovanje da neka mala, srednja kompanija, pa i velika kompanija može sama da se odbrani je jednostavno prevaziđeno. Biće potrebno profesionalno upravljanje, a mislim da mi sa kompanijom PULSEC to možemo da omogućimo”, naveo je Lučić.

Dalibor Ratković, COO i suosnivač kompanije PULSEC, istakao je da je veoma ponosan odličnim odzivom poslovne i stručne zajednice na konferenciju PULSE360. „Naša zajednica se širi, što je stvarno jako važno za praćenje tehnologije i sajber sigurnost. Ove godine smo izabrali Ai kao najveći trend, podelićemo iskustva i predstaviti proizvode nas i naših vendora. Dajte da smo deo zajednice koja ne čeka da se budućnost desi, već je kreira“, kazao je Ratković.

Jelena Zelenović Matone, CISO Evropske investicione banke i jedan od vodećih svetskih stručnjaka za sajber bezbednost, naglasila je da svet u kome živimo stoji na ivici tehnološkog iskoraka. „Možda smo oslobodili verovatno jedan od najvećih rizika za koji još nismo ni svesni kako da njime upravljamo. I to je nešto o čemu ćemo danas razgovarati. A nasleđe veštačke inteligencije biće isto kao nasleđe dinamita. O tome neće odlučivati samo inženjeri poput nas. Neću o tome odlučivati samo ja, već i vi, svi vi prisutni u ovoj prostoriji, kreatori politika i donosioci odluka širom sveta“, upozorila je Zelenović Matone.

Tokom konferencije, posebnu pažnju privukla je sesija „Kako AI menja rad bezbednosno-operativnih centara (SOC)“, koju su vodili Sanja Rakić, menadžerka SOC centra PULSEC-a, i Ivan Kadić iz kompanije Reputeo. Oni su predstavili revolucionarni AI SOC asistent – AISA, prvi regionalni AI alat specijalizovan za borbu protiv digitalnih pretnji.

„AISA nije samo još jedan alat u arsenalu, već promena paradigme u našem radu," objasnila je Sanja Rakić. „On funkcioniše kao virtuelni analitičar, koji u realnom vremenu obrađuje ogromne količine podataka o bezbednosnim događajima, prepoznaje skrivene obrasce i eskalira samo one incidente koji zaista zahtevaju ljudsku pažnju". Ona već postaje sastavni deo Security Operations Centra (SOC) kompanije PULSEC, fundamentalno menjajući način na koji se detektuju i na koji se odgovara na bezbednosne pretnje. Program Pulse360 konferencije bio je pažljivo osmišljen kako bi balansirao između strateških, regulatornih i visokotehničkih tema, pružajući učesnicima uvid u najnovija iskustva i rešenja domaćih i regionalnih kompanija. Ovogodišnji partneri konferencije su: Co.Next, Exclusive Networks, Clico, Ingram Micro, Trend Micro, Check Point, CyberArk, Palo Alto Networks, F5, Thales, MBCom, Huawei, Proofpoint, Tenable, Verimatrix, ServiceNow, Hive, Reputeo, dok je poslovna mreža RU4M? zvanična aplikacija konferencije.