Da li je bitkoin novi dot-com bubble?

Bitkoin je 29. novembra dostigao vrednost od 11.000 dolara, a samo 12 sati pošto je došao do simbolične tačke koju je predstavljala vrednost od 10.000 dolara. Bilo je potrebno samo tri dana da od 9.000 dođe do 10.000 dolara, a sada se radi o još većoj brzini kada je promena vrednosti u pitanju, budući da je bitkoin u jednom trenutku zabeležio skok od 1.000 dolara, a za nešto manje od 12 sati. Vrednost je tokom tog dana varirala, te je sredinom dana došla do 11.324 dolara, da bi se promenila još nekoliko puta, te se 30. novembra ponovo spustila na 10.249 dolara.

Ova kriptovaluta je meta mnogih kritika, te ga porede sa dot-com bubble periodom ekonomskih spekulacija, koji je trajao od 1997. do 2001. godine, a tokom kojeg se dogodio ekstreman porast upotrebe interneta od strane pojedinaca i kompanija. Tokom tog perioda osnovane su mnoge internet kompanije, takozvane dot-coms, koje su kasnije propale.

Dok banke i finansijski servisi traže načine da kontrolišu blockchain tehnologiju, javne ličnosti prihvataju bitkoin trend, a poslednja među njima je i američka pevačica Katy Perry. Veruje se da mnogi od postojećih investitora ulažu u bitkoin ne zbog toga što veruju u njegovu budućnost u svetu finansija, već zato što se nadaju da će njegova vrednost da raste bar još neko vreme.

