Da li je ChatGPT pao?

Marija Ljevnaic

Čini se da je ChatGPT pao.

Korisnici AI ChatGPT širom sveta prijavili su značajan prekid rada a na društvenim mrežama se šire frustracije korisnika.

OpenAI još uvek nije komentarisao da li je došlo do prekida rada kao ni šta se može očekivati.

Više stotine korisnika je prijavilo problem u manje od 30 minuta. Nije sasvim jasno da li problem pogađa sve korisnike ili samo podskup. Testovi pokazuju da ChatGPT za sada funkcioniše normalno iako se žalbe masovno pojavljuju na mrežama. Čini se da je reč o ograničenom problemu.

Izvor: livemint.com

