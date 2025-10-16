Da li je Google Pixel 10 Pro dovoljno tanak?

Novi Pixel sklopivi telefon je nešto deblji od konkurencije.

Google-ov treći sklopivi telefon ima značajna poboljšanja u odnosu na prethodnike: bolje punjenje, svetliji ekran, veću bateriju. Ali veličina i oblik mu nisu bolji čak prema mišljenju nekih i gori: teži je za neki gram i koji milimetar deblji.

Pixel 9 Pro Fold je bio senzacija jer je bio tanak i lagan a posebno u odnosu na sklopive telefone. Očekivalo se da će njegov naslednik biti još bolji u ovim osobinama ali se desilo obratno.

Oppo, Honor, Samsung su tokom prošle godine ušli u ozbiljnu trku najtanjeg sklopivog telefona, dok se Google nikada nije upustio u to. Iako Google posvećuje pažnju karakteristikama telefona „pakovanje“ je pogošano.

Najveća kritika sa kojom se Google suočava kada su u pitanju sklopivi telefoni je da se korisnici osećaju kao da imaju dva telefona zalepljena jedan za drugi. Pixel 10 Pro Fold je značajno iznervirao korisnike jer je najdeblji na tržištu. Iako ima korisnika koje ova osobina ne ljuti gotovo svi se slažu da je telefon „pretežak“ u odnosu na konkurenciju.

Čini se da će ova pitanja pomračiti prednosti ovog telefona koje jesu brojne ali nedovoljne da bi se zamenio osećaj udobnosti.

Izvor: theverge.com