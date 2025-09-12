Da li je Taylor Swift uticala na boju novog iPhone-a?

„Šta o mom mozgu govori to da mi je prva misao koju sam imala kad sam ugledala novi iPhone 17 Pro bila — da li je to narandžasta iz Life of a Showgirl ere? Koja god moždana ćelija da je pokrenula tu asocijaciju, izgleda da je delim sa ostatkom interneta. Da li je slučajnost što je jedna od tri nove boje iPhone-a 17 Pro upravo ona nijansa narandžaste koju Tejlor Svift koristi za svoj najnoviji album?“, pita se novinarka Samantha Mangino sa portala Mashable.

Apple je 9. septembra predstavio novu liniju iPhone uređaja, uključujući iPhone 17 i iPhone 17 Pro. Prva reakcija interneta? Ružni su. A druga – asocijacije na album The Life of a Showgirl i narandžastu eru muzičarke Swift sa novim iPhone 17 Pro u nijansi koja je dobila Cosmic Orange.

Neki korisnici interneta kažu da je novi iPhone 17 Pro „totalno Taylor-kodiran“. Na TikTok-u je korisnica @shreyakolluri primetila da Apple sigurno ima Swiftie dizajnera, jer se boja savršeno poklapa sa narandžastim tonom novog albuma. Drugi, pak, to ne vide. U odgovoru na tvit ThePopTingz, jedan korisnik pita: „Kakve veze ima album te pevačice sa Apple događajem?“

Najvatreniji fanovi su otišli i dalje, pa tvrde da se albumi ove pevačice često vremenski poklapaju sa lansiranjem iPhone-a, i da telefoni već imaju istoriju uklapanja u njenu paletu boja. Ali postoji li zaista veza između kompanije Apple i Swift? Na žalost fanova — ne. Ona jeste sarađivala sa kompanijama poput TikTok-a, Spotify-a, Tumblr-a i Amazon Prime-a, ali ne i sa proizvođačem iPhone telefona.

Štaviše, Swift je 2015. imala sukob sa Apple-om. Tada je na Tumblr-u objavila otvoreno pismo u kojem je objasnila zašto njen album 1989 neće biti dostupan na njihovoj platformi. Apple je tada ponudio tromesečni besplatni probni period za nove korisnike Apple Music-a, ali bez isplate tantijema muzičarima i producentima u tom periodu. Pismo je dovelo do toga da kompanija promeni odluku i ipak plati izvođačima. Slavne ličnosti dakle imaju moć.

Taylor Swift’s new album promo is crazy #AppleEvent pic.twitter.com/fuOC18W719 — Pop Tingz (@ThePopTingz) September 9, 2025

Na kraju nije iznenađujuće što su fanovi povezali slučajnu podudarnost boja. Swift je poznata po pompeznim najavama albuma, koje obično uključuju bezbroj skrivenih tragova i saradnje s brendovima. Od trenutka kada je u podcastu New Heights, koji s bratom vodi njen verenik Travis Kelce, objavila izlazak albuma The Life of a Showgirl, fanovi spekulišu šta sve ova nova era donosi. Ono što je sigurno? Narandžasta jeste glavna boja novog albuma.

U podcastu New Heights, voditelj ju je pitao zašto je izabrala baš narandžastu, na šta je odgovorila da boja energetski odražava to kako se njen život odvijao. „A ovaj album govori o onome što se dešavalo iza kulisa u mom unutrašnjem životu tokom ove poslednje turneje, koja je bila toliko dinamična, električna i vibrantna“, dodala je na kraju.

Iako Apple nije ponudio objašnjenje zašto su izabrali Cosmic Orange za svoj najnoviji iPhone, tajming je savršen. Narandžasta je boja u usponu. Svet doduše muče neke druge teme, ali su i boje (valjda) važne.