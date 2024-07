Da li je vaš SSD pred kvarom? 10 znakova upozorenja koje ne treba ignorisati

SSD-ovi su danas primarni format za skladištenje podataka na modernim računarima.

Vraćanje podataka sa mrtvog SSD-a je moguće, ali može biti skupo i neizvesno

Iako su poznati po svojoj brzini i pouzdanosti, oni ipak imaju ograničen vek trajanja. Evo deset ključnih znakova koji mogu ukazivati na to da vaš SSD prestaje da radi i šta možete učiniti povodom toga.

Vaš računar se zamrzava ili krešuje

Ako vaš sistem nasumično zamrzava, pada ili prikazuje plavi ekran grešaka, to može biti znak da vaš SSD ima problema. Ako ste proverili CPU i RAM i ažurirali sve drajvere i Windows, ali problem i dalje postoji, SSD može biti uzrok.

Vaš računar je sporiji nego obično

SSD-ovi mogu usporiti kako se pune podacima i kako se memorijske ćelije troše. Moderni SSDi koriste tehniku raspodele habanja kako bi se ciklusi pisanja/brisanja ravnomerno rasporedili, ali neke ćelije će se neizbežno brže trošiti. Ako primetite da je performanse SSD-a opale, premestite velike datoteke na drugi disk i oslobodite prostor. Ako SSD nije blizu kapaciteta, a performanse su i dalje loše, možda je pri kraju svog veka trajanja.

Fajlovi su nedostupni ili oštećeni

Kada memorijska ćelija degradira do tačke da postane potpuno nedostupna, moguće je da fajlovi na disku postanu oštećeni ili potpuno nedostupni. Ako dobijate grešku “The file or directory is corrupted and unreadable” prilikom pokušaja pristupa datotekama, vaš SSD možda umire. Pokušajte sa run chkdsk da biste videli može li Windows popraviti greške na disku.

Pojavljuju se file system repair greške

Ako dobijete plavi ekran smrti koji kaže da fajl sistem treba popravku, to može biti znak da je došlo do ozbiljne korupcije podataka. Ovo može biti uzrokovano neispravnim SSD-om. Windowsova usluga popravke može pomoći, ali ovo je jasan znak da je vaš SSD u problemu.

Vidite loše blokove u Event Viewer-u

Ako sumnjate da su nedavni padovi sistema ili plavi ekrani uzrokovani SSD-om, proverite Windows Event Viewer za reference na “bad blocks”. Ako se ovi događaji ponavljaju, vaš SSD može biti pred kvarom i potrebno je preduzeti mere da se podaci sa njega sačuvaju.

SSD ima loš zdravstveni rezultat

Aplikacije poput CrystalDiskInfo mogu vam dati zdravstveni rezultat vašeg SSD-a. Ako je zdravlje vašeg SSD-a ocenjeno kao “dobro”, ne bi trebalo da brinete. Međutim, loš zdravstveni rezultat može ukazivati na skori kvar.

Ne možete više da pišete na SSD

Ako SSD postane read-only, to je znak da je na izdisaju. Ako ne možete da instalirate programe ili premestite fajlove na SSD, moguće je da je SSD pred kvarom. Kada se ovo dogodi, izvadite SSD iz računara i koristite ga kao eksterni disk kako biste brzo sačuvali podatke.

Windows se ne pokreće pravilno

Ako se Windows ne pokreće sa SSD-a, to može biti znak da je disk pred kvarom. Ako ste isprobali sve vodiče za rešavanje problema sa pokretanjem sistema, a problem i dalje postoji, možda je vreme da tretirate SSD kao neispravan i preduzmete mere za spasavanje podataka.

SSD nije prepoznat

Ako SSD nije prepoznat u Windows-u ili BIOS-u, disk može biti mrtav. Ako je u pitanju novi disk, možda ga je potrebno inicijalizovati. Ako je stariji disk koji je iznenada nestao, to nije dobar znak. Pokušajte da ga priključite na drugi računar da vidite hoće li biti prepoznat.

Šta učiniti ako sumnjate da vaš SSD umire?

Ako sumnjate da vaš SSD umire, prvo što treba da uradite je da odmah napravite sigurnosne kopije važnih podataka. Vraćanje podataka sa mrtvog SSD-a je moguće, ali može biti skupo i neizvesno. Bolje je biti siguran i imati sigurnosne kopije svojih važnih fajlova, fotografija, videa i drugih podataka.



Izvor: Pcworld

Podelite s prijateljima

Tweet