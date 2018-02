Da li je zračenje mobilnih telefona štetno? Naučnici imaju odgovor

Naučnici su predstavili istraživanje koje donosi “konačni odgovor” na pitanje da li je zračenje mobilnih telefona štetno po ljude. Odgovor neće zadovoljiti svakog.

Pacovi, glavna zamena za ljude u eksperimentima, pomogli su naučnicima da dođu do saznanja o uticuju zračenja koje emituju mobilni telefoni. Rezultati istraživanja govore da su mužjaci imali malo povećanje tumora na srcu nakon što su bili izloženi radijaciji.

Ipak, po njihovim rečima, nema razloga za brigu. Ovi pacovi su bili izloženi velikim količinama zračenja koje ne mogu iskusiti ljudi ma koliko koristili telefone.

Da li telefoni izazivaju rak?

Otkad su mobilni telefoni uvedeni u masovnu upotrebu, glavna tema je da li zračenje izaziva rak i druge bolesti. Činjenica je da mobilni telefoni emituju radijaciju, ali je reč o radiofrekventnom, tj. nejonizujućem zračenju.

To je zračenje koje se primjenjuje kod upotrebe EM talasa za radio i televiziju, radar, i ostale RF/mikrotalasne komunikacione uređaje. Ovo zračenje se sastoji od pokretnih talasa, koji su u frekventnom opsegu od 3 kHz do 300 GHz.

To je drugačija vrsta zračenja od jonizujućeg zračenja kakvo se emituje prilikom rendgena ili pada atomske bombe. Ovo zračenje može da izazove oštećenje DNK i da dovede do pojave raka. Ali to nije slučaj kod mobilnih telefona, što su naučnici potvrdili u svom istraživanju.

Pacovi otkrivaju više detalja o zračenju

Jel se sećate mužjaka pacova sa početka priče? Ispostavilo se da zračenje nije uticalo na ženke, kao ni na miševe oba pola. Istraživanje nije donelo definitivni dokaz da mobilni telefon može da izazove tumore na mozgu, ali naučnici nastavljaju sa eksperimentima.

Istraživanje je vršeno na 2G i 3G mrežama, dok su pacovi izlagani zračenju preko 9 sati dnevno, dve godine (pacov od dve godine odgovara čoveku od 70 godina starosti).

Sadašnja saznanja ne daju previše dokaza da zračenje telefona izaziva rak i druge negativne posledice. Ukoliko ste normalni korisnik telefona, nemate razloga za brigu. Do sledećeg istraživanja.

Izvor: The Verge

