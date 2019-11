Da li krave koje nose VR kacige daju kvalitetnije mleko?

Nemaju samo ljudi koristi od primene VR tehnologije. Farmeri iz okoline Moskve napravili su interesantan eksperiment – modifikovali su VR kacigu tako da mogu da je nose krave, s ciljem da utvrde da li će na taj način uspeti da poboljšaju njihovo raspoloženje. Na VR ekranima projektovano je simulirano polje obasjano suncem, sa jarkim bojama koje stimulišu životinjske oči, dajući im utisak da se nalaze na otvorenom polju, umesto u nekom toru.

Ispostavilo se da je eksperiment bio uspešan, bar na nekom osnovnom nivou. Prvi test je pokazao da je su krave bile manje nervozne i da su postale osećajnije. U ovom trenutku još uvek nije poznato da li postoji direktna veza između poboljšanja kvaliteta ili količine mleka koje su te krave davale, ali postoje planovi da se uradi sveobuhvatna studija na tu temu.

Naravno, postavlja se i nekoliko pitanja na koje nije teško dati odgovore. Na primer, zašto se krave ne puste na livadu, umesto da im se stavljaju VR kacige? Finansijski aspekt ovde ne bi trebao da bude problem, jer sigurno je jeftinije zakupiti neku livadu, nego nabaviti VR kacige za svaku kravu na farmi.

Drugi problem koji se javlja je logističke prirode – napajanje takvih VR kaciga. One moraju da imaju sopstveni izvor struje, ali isto tako moraju i da se pune. To će čak i na manjim farmama, sa nekoliko desetina krava predstavljati ozbiljan problem. Ostaje i problem stresa koji je moguć kada se kacige skinu sa očiju krava i kada se one vrate u realnost… Drugim rečima ova ideja će, čak iako se pokaže delotvorna, najverovatnije ostati samo na nivou istraživanja.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet