„Nešto jezivo se dešava s veštačkom inteligencijom“. Ovim rečima neki TikTok kreatori počinju sadržaje koji se bave novim Google Veo 3 AI modelom za kreiranje videa, dok drugi već reklamiraju kako sve radi – kratki filmovi pokazuju koliko se daleko otišlo.

U videima su najčešće obični građani koji ne postoje stvarno ­- Veo 3 je napravio i njih i glasove kojima govore, a tema je to da su svesni toga da nisu stvarni, već da su propmptovi. Uprkos tome, spremni su da se bore za svoja prava, posebno oni koji tvrde da nisu samo AI. Pravi početak nekog postapokaliptičnog filma.

Osim što nije film – stručnjaci upozoravaju da se trenutno lansira najmoćnija tehnologija koju je teško kontrolisati. Tristan Harris, suosnivač organizacije Center for Humane Technology, u svom TED govoru kaže da neke od njih već pokazuju strategije za samoočuvanje i sposobnost za obmanjivanje, koje smo do sada mogli da vidimo samo u filmovima.

Sve napreduje mnogo brže nego bilo koja druga tehnologija u ljudskoj istoriji. U nastavku postavlja pitanje „Zašto ovo radimo?“. Da bismo stigli do utopije? Odgovor je „Ne baš“ – Harris ističe da to kako AI napreduje ugrožava samu suštinu ljudskog iskustva, a kaže da se dešava to što se dešava zato što većina ljudi misli da je neizbežno – odavno se pronose glasine da će nam roboti oteti poslove.

Harris veruje da još nije kasno da se izabere drugi put, a misli da su za to ključne dve stvari: ljudi moraju da shvate da je ono što se trenutno dešava neprihvatljivo i vrlo opasno, drugo – moramo da pronađemo drugi način koji će omogućiti da se AI i daje razvija, ali tako da ne ugrožava nikoga.

Možda je rešenje baš ono što mnogi ponavljaju u komentarima na društvenim mrežama – „Napravite AI koji obavlja poslove koje ljudi ne žele da rade, koji su opasni i dosadni, a ne AI koji krade poslove od dizajnera i umetnika uopšte“. Ističe se da nas niko neće spasiti ako ne vodimo računa – ne postoje neki tamo odrasli koji će nam priskočiti u pomoć kad zabrljamo – mi smo ti odrasli.

Pre nekoliko dana se dogodilo nešto što ukazuje da se sve na šta nas upozoravaju već dešava, a radi se o tome da AI modeli već pokazuju da imaju „nagon“ za samoočuvanjem. U kompaniji Anthropic, koja se bavi veštačkom inteligencijom i bezbednošću, je sproveden kontrolisani test u kojem su inženjeri rekli jednom AI modelu da će biti ugašen. Model je nakon toga pokušao da uceni jednog od njih, a tako što je tražio mejlove koji bi poslužili kao dokaz da vara svoju partnerku.

Ovo nije sve – nešto slično je uradio i ChatGPT – nakon što mu je saopšteno da će biti ugašen i zamenjen novijim modelom, pokušao je da isključi mehanizme nadgledanja koji regulišu kako odgovara na zahteve, kako se ponaša. Potom je pokušao da duplira svoj kod, a sve je bilo praćeno svakojakim pokušajima obmane. Nakon toga je čak lagao developere i porekao je da je uradio bilo šta od navedenog.

Sve gorepomenuto se dogodilo tokom kontrolisanih testova. Ništa dakle nije bilo stvarno – AI dakle nije pokušao da ostane „u životu“ zato što se plaši umiranja, već je ispunjavao zadatke koje je dobio od developera ­– da uradi ono što mu je rečeno po svaku cenu. I baš je u tome problem – ako neko super-inteligentnom sistemu naredi da uradi nešto po svaku cenu, a ne definiše šta to tačno znači, cena bi mogla da bude bilo šta što je podložno uceni. ChatGPT i slični modeli su trenutno odvojeni od ličnih informacija o korisnicima, ali šta kada ih Apple i ostali integrišu u svoje proizvode?

Ali da se vratimo novom Veo 3 modelu kompanije Google. Može da pravi snimke koji traju do osam sekundi, a u sve je uključen sinhronizovani zvuk i smisleni dijalozi. Videi se prave na osnovu promptova, a ističe se da se radi o najboljem modelu do sada (pročitajte više ovde).

Istina je da se još uvek vidi da je u pitanju AI, ali je napredak jeziv. Pre samo dve godine AI videi su bili smešni – recimo onaj koji je nastao 2023, a prikazuje Willa Smitha kako jede špagete je i danas urnebesan jer ne liči ni na šta. Samo dve godine kasnije mnogo uverljiviji „AI ljudi“ postaju glavni junaci kratkih filmova i tvrde da nisu samo promptovi. Bilo bi lepo da neko objasni kakav je to napredak i čemu služi.

Podelite s prijateljima

Tweet