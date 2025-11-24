Da li se približavamo kraju ere Tima Cooka u Apple-u?

Prema informacijama koje prenose upućeni izvori, Apple je započeo aktivno planiranje sukcesije na vrhu kompanije, što je pokrenulo pitanje da li se era Tima Cooka bliži kraju. Nakon više od decenije na čelu Apple-a, tokom koje je kompanija postigla rekordnu tržišnu vrednost i proširila svoj ekosistem proizvoda, čini se da odbor i najviši menadžment razmatraju scenario u kojem Cook može odstupiti već početkom naredne godine. Iako ništa nije zvanično potvrđeno, intenzitet razgovora ukazuje da period tranzicije više nije hipotetički — već realna opcija.

Šta bi promena mogla značiti za Apple

Tim Cook je preuzeo ulogu izvršnog direktora 2011. godine, nakon odlaska Stevea Jobsa, i pod njegovim vođstvom Apple se pretvorio u kompaniju vrednu preko 4 biliona dolara. Ipak, poslednjih godina rastu kritike da je Apple izgubio tempo u razvoju veštačke inteligencije, posebno u poređenju s rivalima kao što su Google i OpenAI. Upravo zato mnogi analitičari smatraju da bi tranzicija mogla biti strateška prekretnica, kojom bi Apple osvežio svoje AI planove i ubrzao nove tehnološke inicijative.

Kao potencijalni naslednik najčešće se pominje John Ternus, viši potpredsednik za hardverski inženjering. Smatra se da poseduje i tehnički autoritet i unutrašnju podršku da preuzme vođstvo, posebno u trenutku kada Apple balansira između tradicionalnog hardverskog fokusa i potrebe da agresivnije uđe u AI prostor. Prema izvorima, januarski kvartalni izveštaj može biti ključan trenutak — kako za ocenu Cookovih rezultata, tako i za konačnu odluku o budućnosti mesta izvršnog direktora.

Ovakvi signali stvaraju neizvesnost, ali i očekivanja. Tržište pažljivo posmatra svaki potez — od organizacionih promena do poruka koje Apple šalje investitorima. Cook, koji je i dalje izuzetno aktivan u donošenju odluka, možda još uvek neće napustiti poziciju, ali činjenica da se planiranje sukcesije otvoreno odvija nije mala stvar. Ona nagoveštava da kompanija želi jasan, kontrolisan i blagovremen prelazak na novu fazu vođstva.

Za korisnike, investitore i čitavu tehnološku industriju, naredni meseci biće izuzetno važni. Apple je ušao u period u kojem se odlučuje ne samo o imenu sledećeg lidera, već i o pravcu kojim će kompanija ići u deceniji koja dolazi — posebno kada je reč o AI strategiјi, razvoju servisa i budućnosti ključnih uređaja.

Izvor: TechCrunch