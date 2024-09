Da li se vaš pametni telefon misteriozno budi? 5 razloga zašto (i nisu duhovi)

Ušuškani ste u toplom zagrljaju vaših pokrivača, događaji proteklog dana blede u daleku prošlost dok počinjete da brojite ovce, umirujuća mantra koja vas lagano vodi ka rubu slatkih snova.

Da li se vaš pametni telefon nasumično budi kad bi trebalo da bude u režimu spavanja?

Pedeset jedan… pedeset dva… pedeset tr— Bez upozorenja, vaš pametni telefon eksplodira u blistavom svetlu, pretvarajući vašu mirnu spavaću oazu u haotičan cirkus zaslepljujuće svetlosti. Uspravljate se, srce vam ubrzano lupa, a um pokušava da se vrati u budno stanje. U užurbanom pokušaju da ugušite to nametljivo svetlo, izazivate katastrofu, prevrćući sve sa noćnog ormarića, uključujući punjač, lampu koja trepće i čašu vode koja se prevrće, stvarajući improvizovano jezerce pored vašeg kreveta. Ili možda nije baš toliko dramatično.

Bilo kako bilo, hajde da pogledamo pet najčešćih razloga zbog kojih se pametni telefon misteriozno budi.

Notifikacije ili upozorenja

Ponekad je najjednostavniji, najočigledniji razlog i pravi odgovor. Sećamo se vremena kada su notifikacije bile rezervisane za važne stvari, poruke ili informacije koje zaista treba da vidite. Sada izgleda da svaka aplikacija želi da vam šalje beskonačne notifikacije, a većina njih je beskorisna. Ove aplikacije mogu slati notifikacije u bilo koje doba dana i noći. Novije verzije mobilnih operativnih sistema imaju alate za sprečavanje da notifikacije ometaju vaš san. Na Androidu se to zove režim za spavanje (Bedtime mode), a na iOS-u je deo režima “Ne uznemiravaj” (Do Not Disturb). Na starijim verzijama mobilnih operativnih sistema, moraćete da se agresivnije borite protiv notifikacija bučnih i dosadnih aplikacija.

Ažuriranja

Instalacija softverskih ažuriranja može uzrokovati da ekran na pametnom telefonu oživi u čudno doba noći — pošto su ažuriranja često zakazana za noć, kada većina ljudi ne koristi svoje telefone. Operativni sistemi su postali bolji u tome da ovaj proces instalacije bude što diskretniji i neprimetniji, ali oni koji spavaju lakim snom ipak mogu biti uznemireni kada se telefon restartuje. Srećom, ažuriranja se ne dešavaju tako često, tako da to ne bi trebalo da bude veliki problem.

Problemi sa napajanjem

Adapter za napajanje koji ne radi ispravno, ili kratki prekidi u snabdevanju električnom energijom, mogu izazvati da se telefon nasumično budi. Ako primetite da vaš telefon neprestano prekida punjenje dok je povezan ili postavljen na bežični punjač, razmislite o promeni punjača.

Aplikacije

Iako je to ređe na novijim verzijama Androida i iOS-a, aplikacije koje ne rade kako treba mogu izazvati da se ekran pametnog telefona nasumično upali. Ovo može biti veoma teško identifikovati jer je dovoljno da aplikacija zablokira samo na delić sekunde da bi ekran aktivirao. Ako se vaš ekran aktivira a da to nije izazvano nekom od gore navedenih stvari, pokušajte da ažurirate operativni sistem i aplikacije.

Nenamerno aktiviranje

Ako spavate blizu svog telefona i postavili ste ga da reaguje na glasovne komande ili gestove, on se može slučajno aktivirati ako registruje zvuke ili pokrete koje tumači kao komande.

Dakle, šta možete učiniti?

Postoji nekoliko trikova koje možete primeniti da biste omogućili mirniji, neometani san.

Prvo, ne spavajte sa telefonom u istoj prostoriji. Znamo da je to lakše reći nego učiniti, ali postoje dobri razlozi zašto ne bi trebalo.

Ako vam ideja o odvajanju od telefona ne zvuči privlačno, postavite ga licem nadole kako biste sprečili da vas probudi bilo kakva aktivacija ekrana koja se može dogoditi.

