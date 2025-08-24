Da li ste spremni za Apple-ov iOS 26?

iPhone i iPad uređaji ove jeseni dobijaju velika softverska unapređenja sa izdanjem iOS 26 i iPadOS 26. Stiže vizuelno osveženje nazvano Liquid Glass, nalik unapređenoj verziji Windows Viste.

Softver je stabilnija verzija odvojene developerske edicije, koja je nedavno stigla do šeste beta verzije, i donosi nekoliko novih, vizuelno atraktivnih opcija koje još nisu dostupne u javnoj verziji. (Iako je javna beta otvorena za sve i prilično stabilna, imajte na umu da korišćenje beta softvera uvek nosi određeni rizik.)

Za razliku od prošle godine, Apple je ovog puta izbacio nekoliko iPhone modela sa liste podržanih uređaja. Svi modeli iPhone 8 i iPhone X prestali su da dobijaju nadogradnje 2023, a ove godine “otpadaju” modeli iz 2018. Ako imate nepodržani uređaj, nećete moći da preuzmete iOS 26 kada bude dostupan ove jeseni.

Ovi iPhone modeli neće podržavati iOS 26:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone modeli kompatibilni sa iOS 26:

Prema Apple-ovoj zvaničnoj listi, svi modeli od 2019. godine pa nadalje podržavaće iOS 26:

iPhone SE (druga generacija ili noviji)

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPad modeli kompatibilni sa iPadOS 26:

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12.9-inča (treća generacija i noviji)

iPad Pro 11-inča (prva generacija i noviji)

iPad Air (M3, M2)

iPad Air (treća generacija i noviji)

iPad (A16)

iPad (osma generacija i noviji)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (peta generacija i noviji)

Možete nastaviti da koristite stari uređaj, ali ćete propuštati bezbednosne nadogradnje, što može povećati rizik od malvera i drugih pretnji. Takođe, neke aplikacije možda neće raditi ako zahtevaju noviji iOS.

Kada stiže iOS 26?

Apple obično pušta novi iOS sredinom septembra, nekoliko dana pre izlaska novih iPhone-a. Očekuje se potvrda datuma na događaju posvećenom iPhone 17 modelu početkom septembra.

Izdvojene nove funkcije iOS 26:

Liquid Glass dizajn sa novim ikonama aplikacija, tamnim modom i prozirnim opcijama, te “lebdećim” tasterima.

Redizajnirana aplikacija Phone sa jedinstvenim pregledom kontakata, poziva i govorne pošte, plus opcija Hold Assist koja vas obaveštava kada operater preuzme poziv.

Live Translate za prevod razgovora u realnom vremenu preko poziva ili poruka.

Opcija anketa (Polls) u grupnim četovima unutar aplikacije Messages.

Izvor: Engadget