Da li su Lite verzije aplikacija korisne?

Iako smo blizu trenutku kada nećemo brinuti o potrošnji internet podataka, kao i o prostoru na telefonu, još uvek nam znači ako ne moramo da instaliramo aplikaciju od 100 megabajta. U poslednje vreme se povećao broj aplikacija koje su “lakša” originala. Interesantno je da je većinski reč o aplikacijama za online komunikaciju. Koliko su takve aplikacije zaista korisne?

Ukoliko spadate u grupu ljudi koja stalno proverava potrošnju tokom meseca, sigurno ste oduševljeno dočekali aplikacije koje zadržavaju većinu funkcionalnosti po cenu estetike i sve drugog na čemu se može uštedeti. Čak iako niste opterećeni potrošenim megabajtima iz mesečne pretplate, možda razmišljate o lakšim verzijama aplikacija kako bi dobili jednostavnije iskustvo bez suvišnih detalja. Ipak, postavlja se pitanje koliko su Lite verzije dobre u odnosu na Full verziju i da li se zaista dobija sve obećano.

Čak je i operativni Google izbacio lite verziju operativnog sistema – Android Go, za telefone ograničenih sposobnosti. On je namenjen za telefone sa 512MB do 1GB RAM-a. To znači da uz Go verziju možete da imate i lite verzije Google aplikacija Google Go, Google Assistant Go, YouTube Go, Gmail Go, Files Go… Zahvaljujući ovom softverskom zahvatu možete da sa manjim budžetom imate “skoro” isto iskustvo kao i sa telefonima više klase, a izbor aplikacija je sve veći i veći – jer je lite u modi.

Facebook (Messenger) Lite povukao nogu

Jedan od predvodnika ovog talasa laganih aplikacija je svakako Facebook Lite. Ukoliko ne želite da Marku Zuckerbergu donirate bar 300 megabajta prostora za dve Facebook aplikacije (Messenger i FB app), Lite verzija je najbolje rešenje, pored čitanja iz browsera. Inicijalno je aplikacija osmišljena za zemlje trećeg sveta gde je internet sporiji, a telefoni lošiji sa manje memorije. Nije ni čudo što je ova verzija Fejsa izuzetno popularna u Africi i Indiji gde su najpopularniji telefoni niže klase.

Ipak, ukoliko vam je dosta gomile nepotrebnih stvari koje samo žderu prostor, Facebook Lite donosi jednostavnije iskustvo, praktično se vraćajući na početak i originalnu svrhu aplikacije. Umesto umiranja u lepoti i finesama, sve osnovne funkcije kao što su: share, like, pretraga korisnika, izmena ličnih podataka, su i dalje dostupne. Da li je (ne)namerno Facebook Lite postao ono što je ova društvena mreža nekada bila – mesto za komunikaciju, a ne konstatno biranje filtera, kreiranje Stories i gomile drugog sadržaja koji skreće pažnju sa osnovnih funkcija.

Facebook Lite ima preko 500 miliona skidanja sa Google Play, dok Messenger Lite na telefonima ima preko 100 miliona korisnika. Te brojke su nagnale i druge da razviju lite verzije svojih aplikacija, sa manjim ili većim uspehom. Ove brojke su nagnale i ostale da razmisle o svojim verzijama aplikacija koje bi bile brže i jetinije, a jednako funkcionalne (ako ne i više).

Trend laganih aplikacija

Sledeći primer Facebooka, mnoge poznate kompanije su se odlučile za “lakše” verzije, pre svega kako bi svoje usluge približili tržištima gde su megabajti mobilnog interneta ograničeni. Spotify, aplikacija za muziku, testira svoju laganiju verziju u Brazilu, dok je Instagram nedavno predstavio Instagram Lite. Ova aplikacija je predstavljena kao manja opcija koja će uštedeti memoriju na telefonu uz mogućnost brzog downloada. Razlika u odnosu na regularnu verziju je nemogućnost deljenja videa, a ne mogu se ni slati direktne poruke.

Sa preko 100 miliona skidanja, Opera Mini je jedan od najpopularnijih “lakih” browsera koji se može naći na Google Play. Iako je manjih gabarita u odnosu na konkurenciju, ima sasvim dovoljno opcija koje će vam omogućiti udobno surfovanje bez neumerene potrošnje memorije. Mini verzija omogućava da pratite koliko ste uštedeli megabajta, otvarate više tabova, mogućnost anonimnog posećivanja stranica kroz incognito mode, a tu je i mogućnost pametnog skidanja fajlova.

Ovo poslednje može posebno da bude korisno jer je moguće odložiti skidanje dok ne budete u okruženju WiFi mreže. Kad se uzme u obzir da vam ništa više ni ne treba dok ste surfujete uz pomoć browsera, jasno je da je Opera Mini odlična opcija ukoliko vas nerviraju neke druge opcije koje su teške preko 100 megabajta.

Lite pokret zahvatio i “treće strane”

Interensantno je da su se i nezavisni developeri dosetili da kreiraju laganije opcije za popularne aplikacije, stvarajući na taj način alternativu pre svega Facebooku. Friendly for Facebook kombinuje Facebook, Instagram, Twitter, and Messenger u jednu što može da vam uštedi par stotina megabajta prostora na telefonu. Cenu plaćate iskakanjem reklama koje vas podsećaju da koristite aplikaciju koja na neki način mora da donese zaradu svojim kreatorima. S druge strane, možete da birate glavnu boju aplikacije. Ipak, ušteda prostora nije zanemarljiva, a to je mnogima presudno.

Ukoliko ne želite da se odreknete modifikovanja operativnog sistema, a ne želite da to utiče na performanse, jedan od solidnih izbora je ap15 Launcher. Kao i kod većine ovakvih aplikacija, akcenat je stavljen na funkcionalnosti i minimalizmu, što ne znači da je radno okruženje ružno – samo nije preterano lepo. Ono što je bitno je da je launcher brz, a korisno je što automatski sortira aplikacije po tome koliko ih često koristite.

Dobrih alternativa “zvaničnim” aplikajama postoji, a potrebno je pre svega razdvojiti žito od kukolja, pa je oprez uvek preporučen.

Lagane aplikacije su tu da ostanu

Lite aplikacije su postale izuzetno popularne kada je postalo jasno da korisnici imaju iste zahteve, ali različite mogućnosti. Ipak u svojim pokušajima da proizovde svojih kompanija približe “zemljama trećeg sveta” nenamerno su kreirana rešenja koja su izuzetno praktična. Ispostavilo se da je dosta tih aplikacija čak i funkcionalnija od svojih “bogatijih” takmaca, jer nam zaista u aplikaciji za chat ne trebaju mini igre i filteri za slike.

Iskoristite prednosti koje nude ove lite aplikacije kako bi se vratili u ono vreme kada je sama mogućnost komunikacije bila ono što je zabavno, a ne bombardovanje stikerima. Ko zna, možda ćete na ovaj način primetiti stvari koje nisu bile vidljive ispod stotina megabajta šminke. Po svemu sudeći, lite aplikacije su tu da ostanu, što je dobro, jer to znači da sada za sve postoji alternativa.

