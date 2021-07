Da li vas je lako naći i prepoznati na internetu

Istraživanja su pokazala da su neki brendovi toliko prepoznatljivi, da će ljude na njih asocirati i sama kombinacija boja ili oblika, bez imena. Na primer, silueta flaše će mnogo ljudi asocirati na poznato bezalkoholno piće. Čak su i mnogi pojedinci postali toliko poznati, da predstavljaju svojevrstan brend. A vi? Dokle ste vi stigli?

Jasno je da će dobro poznati brend mnogo lakše privući nove kupce ili klijente, ali nije lako postati prepoznatljiv. U pitanju je dug i neizvestan put, pa je bolje što pre napraviti prvi korak. A sve počinje sa imenom.

Nomen est omen

Kada je internet u pitanju, pod imenom se podrazumeva naziv domena, ali kakav on treba da bude? Pre svega, poželjno je da na pravi način predstavlja ono čime se bavite. Odabir atraktivnog imena koje nema veze sa vašim poslom ili imenom firme (ili vašim ličnim imenom) će vam verovatno dovesti određeni broj posetilaca, ali to nije vaša ciljna grupa, pa od njih nećete imati velike koristi. Sa druge strane, možete napraviti i suprotan efekat, da ljudi stvore negativno mišljenje o vama jer im trošite dragoceno vreme, zato što ih je ime sajta dovelo u zabludu. Pored toga, adekvatno odabrano ime će korisnici lakše zapamtiti i vezati za vašu firmu, a i oni koji do vas dođu putem pretrage interneta će vrlo verovatno i postati vaši klijenti, pa iako ih može biti manje, sigurno vrede neuporedivo više od mase posetilaca dovedenih zato što su na sajtu očekivali da vide nešto drugo.

Osim što treba da odgovara imenu vaše firme ili poslu kojim se bavite, naziv domena treba da bude što kraći i logičniji, kako bi se lakše pamtio, a i što lakši za izgovor jer će se dešavati da nekome telefonom diktirate ime sajta ili imejl adresu.

Gde, kad i kako?

Ima li šta da se probere?

Za razliku od, na primer, Crne Gore i njihovog .ME domena koji je bukvalno razgrabljen (samo u prvih nekoliko meseci je registrovano više .ME domena nego .RS za 15 godina) i spada u najbrže prodavane ekstenzije domena svih vremena, naš .RS nije privukao pažnju stranaca, što je za domaće korisnike odlična stvar. Relativno slaba informatička razvijenost i mali broj stanovnika u ovom slučaju imaju dobru stranu, jer i u 2021. godini možete relativno lako naći dobro ime domena za svoj sajt. Još uvek se mogu naći slobodni veoma atraktivni nazivi domena, pa ako ste nedavno registrovali firmu, velike su šanse da možete naći slobodan domen imefirme.rs.

Neka vaš izlog na internetu bude najlepši

A kada registrujete naziv domena, red je i da ga uposlite na pravi način. Ne zaboravite da je vaš sajt ono po čemu će ljudi donositi prve utiske o vama i vašoj firmi, pa pored odgovarajućeg imena treba obratiti pažnju da sajt bude modernog dizajna i sa podrškom za najnovije tehnologije. A uz pravi nastup na internetu, ni svetska slava nije daleko.

