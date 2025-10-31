Da li vredi čekati Samsung Galaxy S26?

Šta znamo do sada i kada bi mogao da se pojavi

Sa lansiranjem Snapdragona 8 Elite Gen 5 počelo je odbrojavanje do Samsungovog novog flagship modela, Galaxy S26. Mada sezona ponuda za 2025. već traje, mnogi korisnici se pitaju da li da odmah kupe Samsung Galaxy S25 ili da sačekaju novu seriju. Evo šta se za sada zna i šta vredi razmotriti.

Šta se očekuje od Galaxy S26

Najveća očekivana promena biće prelazak na Snapdragon 8 Elite Gen 5 u većini regiona, dok bi Samsung u nekim tržištima mogao i dalje ponuditi svoj Exynos 2600 čip.

Ranije su se pojavljivale glasine o ukidanju verzije „Plus“ u korist ekstremno tankog modela „Edge“, ali izgleda da Samsung planira da zadrži više modela u ponudi, pa bi S26 Edge mogao da se pojavi pored standardnog i Ultra izdanja.

Što se kamera tiče, očekuje se da će osnovni modeli zadržati sličan sistem kao prethodnici, dok bi S26 Ultra mogao dobiti veliki 200 MP Sony glavni senzor kao glavno unapređenje.

Iako se ranije spekulisalo da bi Samsung mogao ukinuti podršku za S Pen, najnovije informacije ukazuju da će stylus i dalje biti podržan, makar bez Bluetooth funkcija, koje su već izostale na modelu S25 Ultra.

Cena i lansiranje

Još nema potvrđenih informacija o ceni, ali analitičari smatraju da bi moglo doći do blagog povećanja – moguće i do 100 dolara više u slučaju Ultra modela.

Što se tiče izlaska, postoje izveštaji da bi Samsung mogao odložiti predstavljanje do marta 2026. godine, umesto uobičajenog januarskog termina.

Da li čekati ili ne?

Odgovor zavisi od vaših potreba i strpljenja. Ako vam je potreban telefon odmah, Galaxy S25 i dalje nudi odlične performanse i sada se često može naći po sniženim cenama.

Ali ako možete da sačekate nekoliko meseci, Galaxy S26 bi mogao doneti značajna poboljšanja – pre svega u procesoru i kameri.

Ako Samsung zaista pomeri lansiranje na mart, možda vredi sačekati, a ako ne – Black Friday i druge sezonske ponude učiniće Galaxy S25 vrlo isplativom opcijom.

Izvor: Androidcentral