Da li Xbox Series S predstavlja stvarnu pretnju za PS5?

Xbox Series S dizajniran je da bude pristupačna tačka ulaska u Xbox ekosistem i igre sledeće generacije.

Jeftinija konzola nove generacije

Iako neki mogu tvrditi da se uobičajena rezolucija 1080p u većini naslova ne kvalifikuje kao pravi generacijski skok – teško je poreći da Microsoftov potpuno beli Xbox nije postigao svoj visoki cilj.

Xbox Series S može da pokreće grafički intenzivnu tehnologiju osvetljenja i refleksije poznatu kao ray tracing; sposoban je da emituje igre brzinom od 120 fps, a nudi brza vremena učitavanja zahvaljujući svom 512 GB internom SSD disku. Na njemu možete da igrate sve najnovije hitove, kao što su Call of Duty: Black Ops Cold War, Assassin’s Creed Valhalla, pa čak I prave next-gen Xbox ekskluzive, kao što je The Medium. Xbox Series S zaista je fantastičan predlog za one koji žele konzolu sledeće generacije koja vas neće finansijski upropastiti. Ali uprkos privlačnosti Xbox Series S, čini se da to nije odjeknulo baš dobro kod potrošača koliko bi moglo.

Na kraju krajeva, ako ste ljubitelj Xbox igara ili ste već pretplaćeni na Xbox Game Pass, ne biste li se jednostavno odlučili za Xbox Series X kako biste dobili najbolje moguće iskustvo? Takođe biste mogli da tvrdite da Xbox Series S ne čini dovoljno da preusmeri ljubitelje PlayStation hardvera na drugu stranu. Razlika u ceni između Sony-jevog PS5 Digital Edition i Xbox Series S nije dovoljno značajna da bi opravdala izbor Microsoftove mašine u odnosu na PS5 Digital Edition, koja je u suštini PS5 bez disk jedinice. Međutim, ako postoji jedna izuzetna investicija koju je Microsoft poslednjih godina ponudio, to je Xbox Game Pass.

Xbox Series S će uvek podržavati Xbox Game Pass. Trenutak preokreta za Xbox Series S nastupio je kada su igre Bethesda dodate Microsoftovoj usluzi kao deo akvizicije matične kompanije Bethesde, ZeniMax Media. Tu je i primamljivo obećanje da će budući naslovi Bethesde poput Starfielda i The Elder Scrolls 6 stići prvog dana, baš kao i Microsoftov prvi proizvod. Bez obzira da li ste ljubitelj ekskluziva ili ne, nesumnjivo je da su oni i dalje najbolji način prodaje konzola i mamljenje igrača da promene vernost proizvodu. Mnogi igrači uzimaju Xbox Series S da bi imali svoj „Bethesda box“, što svedoči o tome koliko su voljene serije poput Fallout, Skirim, Doom, Wolfenstein i The Evil Within. To bi trebalo da brine Sony – ne zato što će izgubiti na prodaji PS5-a, već zato što je teško opravdati mogućnost plaćanja 70 dolara za igru, u poređenju sa 10 USD mesečno.

Izvor: Techradar

