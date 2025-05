Da li znate koliko ste tačno potrošili na Steam-u?

Možda biste radije da i ne znate – ali ta informacija vam je već dostupna, samo je malo sakrivena.

Nedavno je jedan korisnik Reddita (trotski94) otkrio gde se ta informacija krije. Steam već godinama beleži sve što ste potrošili – i to vrlo precizno – ali mnogi korisnici to nikad nisu ni pogledali. Ako vas zanima tačan iznos koji ste tokom godina ostavili na Steam-u (uključujući igre, dodatke, mikrotransakcije…), evo kako da to proverite.

Kako da proverite koliko ste zaista potrošili na Steam-u:

Otvorite Steam aplikaciju.

Idite na Help > Steam Support > My Account.

Zatim izaberite Data related to your Steam account.

Kliknite na External funds used.

Videćete polje “TotalSpend” – to je ukupan iznos koji ste potrošili.

Ako vas zanima detaljnija istorija – poput svake pojedinačne kupovine:

Idite na Purchase history na istom mestu da vidite sve transakcije od dana kada ste otvorili nalog.

Ljudi troše više nego što misle

Kad su korisnici otkrili ovu opciju, krenuli su da dele svoje brojke. Rezultati su se kretali:

Od par stotina dolara…

Do neverovatnih $16,000 (a neko je otišao i preko $26,000)!

Jedan korisnik sa najvišim Steam nivoom navodno je potrošio čak $500,000 – najviše verovatno na Counter-Strike skinove.

Zašto je ova opcija bolja od eksternih procena?

Postoje web alati koji procenjuju vrednost vašeg Steam naloga na osnovu biblioteke igara, ali:

Ne znaju koliko ste stvarno platili, posebno ako ste kupovali na sniženjima ili u Humble Bundle paketima.

Prikazuju nerealno visoke cifre.

Steam, s druge strane, tačno zna koliko novca ste vi uplatili na svoj nalog, jer prati sve uplate u cent.

Da li želite da znate?

Možda ne. Ali sada znate gde se ta informacija nalazi – i možete je sami proveriti. Ako ste kao mnogi od nas, možda ćete se i iznenaditi.

