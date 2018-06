Dan kada je Opportunity rover zaspao na Marsu

Opportunity rover agencije NASA ostao je bez energije, te više nije u mogućnosti da komunicira sa Zemljom, ali to ne znači da je ovo vozilo zauvek izgubljeno, budući da ima nade da nastavi svoju misiju na Marsu.

Naime, Opportunity je zapao u dubok san, a zbog jakih peščanih oluja zbog kojih solarne ploče koje se nalaze u njegovom sklopu ne mogu da dođu do sunčevih zraka. NASA-ini inženjeri tvrde da će rover povratiti neophodnu energiju jednom kada se oluja zaustavi, ali su još uvek zabrinuti. Svoj položaj opisuju kao položaj onih koji čekaju da se član porodice ili prijatelj probudi iz kome, a pošto su sve vitalne funkcije uspavanog ocenjene kao pozitivne.

Opportunity je sa posadom na Zemlji poslednji put komunicirao 10. juna, kada je poslao informacije o problemima koje ima u vezi sa napajanjem. To je dovelo do svojevrsnog vanrednog stanja, budući da su naučnici razumeli da rover ne dobija dovoljno energije koja mu je neophodna za obavljanje osnovnih funkcija. Kada je NASA 12. juna pokušala da ponovo komunicira sa vozilom, nije bilo odgovora, te su došli do zaključka da je rover ostao bez energije i ušao u spavajući mod. Tako im sada preostaje da čekaju da se oluja smiri, te da se sunčevi zraci probiju kroz prašinu. Radi se o peščanoj oluji koja je zahvatila područje veličine Severne Amerike, te učinila da veći deo Marsa utone u tamu, što je i Opportunity sprečilo da napuni bateriju uz pomoć solarne energije.

Sada već nadaleko poznati rover istražuje crvenu planetu još od 2003. godine, što znači da je do sada poživeo oko pet hiljada marsovskih dana. Slična peščana oluja dogodila se i u vreme kada se prvi put spuštao na površinu Marsa, ali je uprkos poteškoćama uspeo da sve padobrane otvori na vreme, te da bezbedno sleti. Od tad je prošlo 15 godina, pa je Opportunity tokom tog perioda postao važan član NASA porodice, te ne čudi što kreatori i ostalo osoblje agencije zabrinuto čekaju da Sunce ponovo obasja solarne ploče rovera sa Marsa.

