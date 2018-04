Dan kada je Papa blagoslovio električno vozilo

Vozila iz potpuno električne serije Formule E utrkivala su se na ulicama Rima 14. i 15. aprila, ali to nije najneverovatnija stvar koja se dogodila, budući da je Papa nekoliko dana pre toga blagoslovio jedno od električnih trkačkih vozila.

Formula E lansirana je još 2014. godine, te sada već prolazi kroz četvrtu trkačku sezonu. Oni koji prate trke hvale to koliko su ova vozila tiha, te raspravljaju o tome da su previše spora. Pretpostavlja se da božiji blagoslov neće dovesti do dodatnog ubrzanja, a iz kompanije kažu da to nije ni važno, jer bi ova vozila trebalo da privuku one koji su se tek zainteresovali za Formulu.

Iako verske mantre do sada nisu bile sastavni deo trkačkog sveta, zajednica koja stoji iza Formule E sada, ako ništa drugo, ima zanimljivu fotografiju za društvene mreže. Neka Sila bude sa njima.

