Danas je drugi dan BIZIT konferencije

Sedmu godinu za redom, na konferenciji BIZIT okupljamo najznačajnije stručnjake i lica domaćeg IT-ja. Drugi dan konferencije, pored publike koja će 5. novembar provesti s nama u Klubu poslanika u Beogradu, možete ispratiti putem online stream-a, gde god se nalazili!

Drugi dan konferencije je ispunjen temama kao što su digitalni marketing i komunikacije, data centri i IT infrastruktura, te obrazovanje i zapošljavanje u IT industriji, što će bez ikakve dileme interesovati mlade i sve one koji razmišljaju o karijeri u ovoj oblasti.

Sedma BIZIT manifestacija – još samo danas

Svakako će najviše pažnje privući centralni panel u kom će se govoriti o učenju na daljinu, radu od kuće, kako se meri efikasnost i produktivnost pri radu sa udaljene lokacije kao i o raznim servisima koji olakšavaju rad na daljinu. Učesnici ovog panela će biti predstavnici velikih kompanija koji su se uspešno transformisali i oni koji imaju rešenja za rad na daljinu.

Drugog dana konferencije nas očekuju još dva panela.

Pazi da je bezbedno

Prvi panel drugog dana je rezervisan za večitu temu čiji značaj samo raste s razvojem informacionih tehnologija. Sajberbezbednost, bezbednost podataka, informatička bezbednost u širem smislu, bekap i njegov značaj – sve su to neprolazne teme, a noviteti na tom polju su itekako dobrodošli. Naši sagovornici su: Miloš Ivanović, Blinking, Dejan Grubić, Territory Manager at Veeam, Darko Šehović, Specijalista za bezbednost informacija, Udruženje banaka Srbije, Slobodan Stanković, vlasnik i direktor, Vesimpex.

Moderator: Dejan Ristanović, glavni urednik PC Press-a

Najlepše je kod kuće

Rad od kuće je definitivno u modi, i mnogi su ga zdušno pozdravili. Međutim, pokazuje se da takav rad ima i svoje mane, baš kao i prednosti. Šta sa učenjem od kuće? Možemo li prilagoditi nastavu u našim školama i na našim fakultetima ovakvom vidu obrazovanja? Šta se radi na ovom polju i kakva su sve rešenja na raspolaganju? Na ove teme razgovaramo sa: Zoran Labrović, Endava, Vladimir Marković, Digital Transformation Manager, Comtrade System Integration, Katarina Marković, HR direktor, Roaming Grupa, Nikola Rokvić Muzičar, CEO & co-founder, YouBox, Jasmina Nikolić CEO Agile Humans, te Prof. dr Milo Tomašević, dekan ETF Beograd

Moderator: Jasmina Nikolić

Detaljnu agendu za drugi dan konferencije možete pronaći na ovom linku.

Pratite konferenciju online!

Pozivamo vas da putem strima pratite našu konferenciju – potpuno besplatno. Sva dostupna mesta u Klubu poslanika su zauzeta, ali će svi zainteresovani moći da prate ovogodišnji BIZIT online, putem live stream-a. Pored ove opcije, koja je besplatna, omogućeno je i prijavljivanje koje donosi razne mogućnosti: učestvovanje u live chat-u gde će moći da se postavljaju pitanja svim predavačima i panelistima (moderator chat-a je glumica Anja Mit), učestvovanje u nagradnoj igri itd.

To nije sve – prijavljeni korisnici će moći da pogledaju ekskluzivno pretpremijeru najboljih delova filma „Galaksija – računar koji je odbio da umre“. Za 6. novembar uveče planirana je velika online žurka u kojoj su svi pozvani da učestvuju i diskutuju o utiscima sa BIZIT-a, kontaktiraju sa predavačima, urednicima PC Pressa-a i organizatorima konferencije.

Svi koji se jave za akreditaciju dobiće parametre za prijavu i uputstvo za pristup. Prijava je moguća putem ove stranice.

Program drugog dana konferencije možete pratiti potpuno besplatno putem ovog linka, odnosno embed-ovanog strima:

Za sva tehnička pitanja ili nedoumice oko registracije možete se obratiti na mail podrska@bizit.rs, odnosno na sledeći broj telefona: 061/24-90-796.

Afterparty Zoom sesija

Registrovani korisnici nam se mogu pridružiti na “afterparty”-ju, u okviru kog ćemo razmenjivati mišljenja i utiske, na kome možete iznositi predloge kako da zajedno načinimo BIZIT još boljim, družiti se međusobno i tako dalje. Vaši domaćini biće organizatori konferencije, to jest – mi iz PC Press-a!

Termin održavanja ove sesije je petak u 21h. Ona je već zakazana, tako da ćete definitivno moći da nam se priključite.

Na ovoj sesiji nam se možete priključiti putem sledećeg linka!

