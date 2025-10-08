Daniel Ek prelazi u novu ulogu u Spotifyju

Osnivač i izvršni direktor Spotifyja, Daniel Ek, od 1. januara naredne godine preuzima ulogu izvršnog predsednika kompanije. Na njegovom mestu će ga naslediti dvojica sadašnjih lidera — Gustav Söderström, dosadašnji kopredsednik i glavni direktor za proizvode i tehnologiju, i Alex Norström, kopredsednik i glavni direktor za poslovanje. Oni će ubuduće deliti ulogu izvršnih direktora.

Promena u skladu sa postojećom praksom

Ek je u saopštenju naveo da je tokom poslednjih godina već predao veliki deo operativnog i strateškog vođenja kompanije Söderströmu i Norströmu, koji su deo Spotifyja još od samih početaka. Prema njegovim rečima, ova promena samo formalizuje način na koji kompanija već funkcioniše. Kao izvršni predsednik, Ek planira da se fokusira na dugoročni razvoj i povezivanje odbora sa novim rukovodiocima.

Ekovi širi poslovni interesi

U pismu zaposlenima, Ek je naglasio da želi da pomogne u stvaranju novih tehnoloških „superkompanija“ koje će se baviti velikim izazovima savremenog doba. Njegova interesovanja već su se prelila izvan muzičke industrije — ovog leta predvodio je investicioni krug od 700 miliona dolara u firmu Helsing, specijalizovanu za AI softver u odbrambenoj industriji. Kompanija razvija sisteme za analizu podataka oružja i senzora, a prošle godine je počela i proizvodnju vojnih dronova. Ova odluka izazvala je negativne reakcije, uključujući i povlačenje muzike grupe Massive Attack sa Spotifyja.

Budućnost kompanije i izazovi

Ek je osnovao Spotify 2006. godine zajedno sa Martinom Lorentzonom i predvodio rast platforme do skoro 700 miliona mesečnih aktivnih korisnika. Kompanija je ove godine konačno pokrenula lossless streaming, nakon višegodišnjih najava. Međutim, Spotify se danas suočava sa izazovima koje donosi rast AI-generisane muzike. Iako su uvedene politike protiv prevara i obmanjujuće upotrebe veštačke inteligencije, pesme i albumi u potpunosti stvoreni AI tehnologijom i dalje su dozvoljeni na platformi.

