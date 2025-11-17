Danska zabranjuje društvene mreže za mlađe od 15 godina

Poslanici svih političkih partija „povukli su crtu u pesku“

Jedna od najambicioznijih globalnih inicijativa

Vlada Danske saopštila je da su poslanici s desnice, levice i centra postigli dogovor o zabrani društvenih mreža za sve mlađe od 15 godina. Ako zakon bude usvojen, ovo bi bila jedna od najambicioznijih globalnih inicijativa da se deca sklone sa društvenih platformi. I to u trenutku kada raste zabrinutost zbog njihovog negativnog uticaja na mlade korisnike.

Ministarstvo za digitalizaciju Danske trebalo bi da utvrdi minimalnu starosnu granicu od 15 godina za određene platforme. Još nije precizirano na koje bi se tačno odnosi. Vlada takođe nije objasnila na koji način bi se zabrana sprovodila.

U saopštenju Ministarstva digitalizacije navodi se da „deca i mladi imaju poremećen san, gube mir i koncentraciju. Zatimosećaju sve veći pritisak iz digitalnih odnosa u kojima odrasli nisu uvek prisutni“. Ministarka za digitalizaciju Karolin Stege poručila je da danske vlasti „konačno povlače liniju i postavljaju jasan pravac“.

U decembru bi u Australiji trebalo da stupi na snagu prva nacionalna zabrana korišćenja društvenih mreža za decu, koja će zabraniti pristup mlađima od 16 godina. Platforme koje žele da posluju u toj zemlji moraće da uvedu tehnologije za proveru uzrasta. Takođe, suočiće se s kaznama ako ih ne primenjuju.

Svako ko želi da gleda pornografski sadržaj na internetu mora da pošalje selfi ili lični dokument

Neke metode verifikacije uzrasta, poput prepoznavanja lica ili pokazivanja lične isprave, izazvale su oštre kritike širom sveta. U Velikoj Britaniji i Italiji, na primer, svako ko želi da gleda pornografski sadržaj na internetu mora da pošalje selfi ili lični dokument kako bi dokazao da je punoletan. Ako se slične metode primene i za proveru uzrasta tinejdžera, postavlja se pitanje zaštite privatnosti i bezbednosti podataka maloletnika.

Teksas je nedavno bio blizu uvođenja slične zabrane, ali predlog nije prošao. Juta je još 2023. donela zakon kojim se zahteva saglasnost roditelja da bi tinejdžeri mogli da otvore nalog na društvenim mrežama. Florida je usvojila zabranu koja je trenutno na čekanju zbog sudskih postupaka.

Ova danska inicijativa sigurno će podstaći nove rasprave o potencijalnoj štetnosti društvenih mreža po mlade, ali i o tome da li pristup mrežama spada u ličnu roditeljsku odluku koja bi trebalo da ostane van domašaja državne regulative.

