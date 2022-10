Dark Souls 2: Povratak posle devet meseci

Ljubitelji igre Dark Souls 2 mogu ponovo da se okupe i formiraju online družine, a devet meseci nakon što je igra prestala da radi.

Nakon što je FromSoftware ponovo aktivirao servere, igrači mogu da udare jedni na druge uz pomoć svojih računara. Developeri su online komponente igre isključili još u januaru, a zbog bezbednosnih propusta koji su napadačima omogućavali da se dočepaju uređaja žrtava. Tako je sada aktivna DirectX 11 verzija igre Dark Souls 2: Scholar of the First Sin, dok će serveri za DirectX 9 proraditi u narednom period.

Kada je Dark Souls: Prepare to Die iz 2012. godine, igra ostaje offline, budući da se utvrdilo da je online podrška previše zahtevna. Dark Souls 3 sa druge strane radi još od avgusta, tako da je izbor sada veći. Bilo je planirano da se Dark Souls igre vrate online pre nego što se lansira Elden Ring, ali se ispostavilo da je za to bilo potrebno mnogo više meseci.

Izvor: Engadget

