Data centri za zetabajte

Točak revolucije ne zaobilazi ni data centre. Revolucija se krije iza naziva „digitalna transformacija“ i svakodnevno pomera granice u tehnološkom smislu – jednom davno rekosmo „life over IP“, a sad je to već stvarnost.

Jedna Cheetah otvara vrata drugoj Cheetah, jedan veliki proizvođač građevinskih mašina i mehanizacije testira daljinski upravljana vozila na poligonu na Velikim jezerima, jedan veliki proizvođač mlaznih motora kroz svoj EHM sistem online u realnom vremenu prati rad svakog svog motora, ručni „aku‑alati“ dobijaju asset tracking senzore, automobile možete da uparkirate u garažu korišćenjem aplikacije na mobilnom telefonu, jedan veliki retailer pokreće isporuku robe dronovima do krajnjih kupaca, keš odlazi u istoriju, Šveđani se „čipuju“, a u velikim gradovima na severnoj hemisferi saobraćaj se već odvija bez vozača… Jedan veliki aerodrom ima 16.000 sigurnosnih kamera koje prate kretanje svakog ili svakog sumnjivog putnika od momenta Web check‑in‑a i ulaska na posed… Dokle bih mogao da nabrajam, mislim da ni sam ne znam. Dakle, digital je tu i ostaje zauvek.

Industrija data centara

Uvek vruća i interesantna tema – data centri ili centri podataka, kako sam preveo na jednom od svojih predavanja – postaju sve ozbiljnija i veća oblast. Pričali smo u prethodnim izdanjima, na forumima i konferencijama o smerovima razvoja ove industrije, sada već možemo reći i posebne industrijske grane, o veličinama i podelama data centara. U poslednje vreme došlo je do kristalizacije i jasnije slike o budućnosti DC industrije.

Količina podataka se multiplicira, IoT se razvija, video‑striminga je sve više, a nove digitalne generacije samo što se ne rađaju s tabletom ili sličnim uređajem u ruci. Većina vas, dragih čitalaca, sigurno je to doživela i u svojoj kući. Naši mali „digitalci“ bez pomoći (pro)nađu način da otključaju „mobilini“ ili tablet već između 9 i 13 meseci svog života. Fascinantno! Oni zapamte taj pokret prevlačenja prsta preko ekrana… Pa ja posle doživim predavanje kako se koristi YouTube od svoje petogodišnje ćerke ili mi moja velika trinaestogodišnjakinja objasni cake u Viber‑u… Prestao sam da kucam poruke, šaljem samo glasovne! Manje sam rizičan, ako znate na šta mislim. Digitalizacija čovečanstva je u toku, a sledeća ozbiljna stvar, bar u relalnom smislu, jeste nastajanje digitalnih gradova i dalje povezivanje velikog broja „Svega“. Samo „senzorski Ethernet“ napraviće egzabajte podataka i dovesti Mrežu do ivice ludila.

Zatabajti

Kad spomenuh ivicu, samo posao u domenu data centara „Ivice“ procenjuje se na milijarde dolara. O „Iivici“ sam i pričao na „Datumu“ i pisao ranije i zaista se radi o izuzetnoj prilici, ali samo za velike igrače. Ko se prvi „zapljune“ u ovoj igri, imaće dug i prosperitetan život samo, recimo, izdavanjem resursa na Edge‑u. S obzirom na to da se decentralizacija desila, ili se još dešava, i da se vraćamo korenima – Client‑Server okruženju, upravo „Ivica“ (Edge) ima zadatak da zaštiti Mrežu od pucanja i da obezbedi pouzdanost, dostupnost i smanji kašnjenje, latenciju u odzivu i komunikaciji između, recimo, dva pametna automobila koja komuniciraju u momentu prilaska raskrsnici i dogovarajući se o prvenstvu prolaza ili razmenjujući informacije o stanju puta i drugim parametrima vožnje bez slanja upita oblaku.

Tako oblak ostaje zaštićen od pregrevanja, pomažu „Magla“ i „Izmaglica“, ali sve u svemu, količina podataka se ne smanjuje. Predviđa se 3,3 zetabajta IP saobraćaja do 2021. Granicu od milijarde gigabajta mesečno prešli smo 2016. godine. Na svetskoj sceni, predviđa se rast u izgradnji data centara za više od pet puta u naredne tri godine.

Kako hladiti?

Nakon Cray‑a 2, osamdesetih godina prošlog veka, i Power Mac‑a G5, Dell‑ovog XPS‑a i Alienware‑a, ponovo se potegla priča oko hlađenja računarskih resursa putem tečnosti, ali u domenu servera za DC‑ove. Hlađenje servera putem tečnosti – tople vode temperature do 55 stepeni Celzijusa – može smanjiti potrošnju energije za 30‑40 odsto.

Istorija se ponavlja, pa je vazdušnom hlađenju u IT industriji velikih razmera odzvonilo, baš kao sedamdesetih godina prošlog veka, kada je u automobilskoj industriji potisnut i poslednji model s vazdušnim hlađenjem iz serijske proizvodnje. U ovom scenariju, oblak će imati ulogu velike baze podataka, baze znanja i saznanja za sve druge uređaje. Baviće se prikupljanjem, obradom, analizom, klasifikacijom i skladištenjem velikog volumena raznorodnih podataka, čime će se računarsko‑serverski resursi dovoditi do krajnjih granica radnih mogućnosti. Zbog Edge‑a, potreba za modularnim i mobilnim DC‑ima raste, a vodeći razvojni centri u ovom domenu uveliko imaju rešenja da Edge dovedu do svake bazne stanice. 5G diktira pravila igre i doneće pravu revoluciju u naše živote. Biće potrebno ohladiti – chill out, cool down, jer su generacije rođene šezdesetih, sedamdesetih i delom osamdesetih dobile igračku koju su oduvek želele – daljinski upravljač za sve predmete, koji povrh svega postaju i pametni.

Nivo redundanse

Industrija raste, predviđanja su fantastična, a svetski igrači u DC industriji kažu da će u naredne tri godine podići nivo redundanse na N+2 nivo. Njih 80% potvrdilo je da u razvojnoj agendi planiraju prelazak na solarne izvore energije, 60% eksploatisaće izvore hidroenergije, isto toliko ima u planu prelazak na energiju dobijenu od vetra, a 50% ima plan prelaska na geotermalne izvore. Ovi podaci govore da smo tek počeli da se „zaigravamo“ s novim tehnologijama, a mi na ovim prostorima, možda sporije nego razvijeni svet, možemo očekivati rast i napredak. Pitanje je samo da li ćemo imati osposobljenu sledeću generaciju IT klinaca, jer je DC industrija multidisciplinarna i okuplja IT‑jevce, električare, mašince, arhitekte, građevince i druge na jednom mestu. Kako stvari stoje, predviđanja nisu sjajna.

Miodrag Kovanović

(Objavljeno u PC#255)

