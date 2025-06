Data Cloud Technology, inovator u IT tehnologijama

U današnjem svetu, gde su podaci pokretačka snaga svakog poslovanja, digitalna infrastruktura svake kompanije mora biti neprikosnovena. Data Cloud Technology (DCT) je partner za sigurnu, skalabilnu i pouzdanu digitalnu budućnost. Ne nude samo prostor; oni pružaju sveobuhvatna rešenja koja obezbeđuju neprekidan rad i izuzetnu sigurnost digitalnih resursa.

Foto: Marina Jančević

Naša kompanija, koju je osnovala Vlada Republike Srbije 2020. godine, pozicionirala se kao lider u IT tehnologijama, donoseći najsavremenija i inovativna rešenja. Naša misija je da osiguramo potpunu sigurnost podataka za sve naše klijente, sada i uvek. Nudimo inovativne usluge digitalne infrastrukture iz jednog od najsavremenijih objekata u regionu – Državnog data centra. Zato naše ime s ponosom potpisujemo: Available, Anytime, Anywhere.

Šta Državni data centar čini posebnim?

Naš data centar predstavlja više od fizičkog prostora za serversku opremu – to je pažljivo projektovan i upravljan tehnološki ekosistem koji obezbeđuje maksimalnu dostupnost, visoku pouzdanost i optimalnu energetsku efikasnost. Sa infrastrukturom koja obuhvata više od 8.000 m2 i kapacitetom od 1.200 rack kabineta, data centar je koncipiran da pruži vrhunske performanse i podrži i najzahtevnije korisnike. Svaki

segment je razvijen u skladu s najvišim standardima industrije, garantujući sigurnost, skalabilnost i kontinuitet poslovanja.

Segmenti infrastrukture za najvišu pouzdanost:

Napajanje i hlađenje: implementiran je 2N redundantni sistem hlađenja i 2N redundantno napajanje (trafoi, agregati i UPS uređaji), što omogućava neprekidan rad i paralelno održavanje bez ikakvih prekida.

implementiran je 2N redundantni sistem hlađenja i 2N redundantno napajanje (trafoi, agregati i UPS uređaji), što omogućava neprekidan rad i paralelno održavanje bez ikakvih prekida. Bezbednost i zaštita: višezonska fizička bezbednost s pristupom isključivo ovlašćenom osoblju (kartični sistemi, alarmne zone), te gasni protivpožarni sistem (Novec™ 1230) sa serverskim salama kao zasebnim sektorima. Celokupan kompleks obezbeđuje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

višezonska fizička bezbednost s pristupom isključivo ovlašćenom osoblju (kartični sistemi, alarmne zone), te gasni protivpožarni sistem (Novec™ 1230) sa serverskim salama kao zasebnim sektorima. Celokupan kompleks obezbeđuje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Carrier Neutral: slobodan izbor telco provajdera, čime je obezbeđena redundantnost, kao i fleksibilnost u izboru i promeni operatora, kao i neprekidan kontinuitet poslovanja bez zastoja u mrežnoj povezanosti.

Pouzdanost i bezbednost Državnog data centra potvrđene su prestižnim sertifikatom EN 50600 (Tier 4), koji predstavlja najviši evropski standard za dostupnost, otpornost i sigurnost infrastrukture.

NOC je komandni centar za upravljanje i nadzor celokupne infrastrukture i fizičko-tehničke bezbednosti

data centra

Mi razumemo da svaka industrija ima specifične zahteve za poslovnu infrastrukturu. Zato svakom klijentu pristupamo individualno, prilagođavajući naša rešenja kako bismo postigli optimalne rezultate. Ponosni smo što u skoro pet godina eksploatacije nismo imali ni sekund nedostupnosti, iako nam standard propisuje 99,995%. Ovu izuzetnu vrednost prepoznale su i renomirane kompanije iz IT, finansijskog i drugih poslovnih sektora.

Nadzorno-operativni centar – NOC

Bezbednost i pouzdanost naših servisa podržane su Nadzorno-operativnim centrom (NOC). NOC predstavlja komandni centar za upravljanje i nadzor celokupne infrastrukture i fizičko-tehničke bezbednosti data centra, sa ciljem osiguravanja neprekidnog i optimalnog rada svih komponentni sistema i opreme korisnika.

NOC omogućava preventivno i brzo reagovanje na tehničke izazove i minimizuje vreme eventualnih zastoja u radu servisa. Osnovne funkcije NOC tima su:

24/7 praćenje performansi rada i bezbednosti data centra,

Identifikacija, analiza i otklanjanje infrastrukturnih problema u realnom vremenu,

Upravljanje primenjenim tehnologijama, prevencija pretnji i održavanje stabilnosti infrastrukture data centra.

Kroz sveobuhvatna IT rešenja u oblasti cloud-a, kolokacije, escrow usluga i sajberbezbednosti, Data Cloud Technology osigurava bezbednost i besprekornu integraciju za sve klijente

Kolokacija

Da li vam je potreban optimalan prostor za vašu opremu? Odgovor je kolokacija! Nudimo vrhunske usluge kolokacije, omogućavajući vam da smestite sopstvenu IKT opremu u našem bezbednom i kontrolisanom okruženju. Kolokacija je idealno rešenje koje kombinuje pouzdanost sopstvene opreme s prednostima profesionalno upravljanog IT okruženja Državnog data centra.

Šta dobijate kolokacijom kod nas?

Potpuna infrastruktura: stabilno napajanje, redundantno hlađenje, fizička bezbednost, te visokokvalitetna mrežna povezanost.

Fleksibilnost: direktan pristup telekomunikacionim operatorima i mogućnost svih tipova povezivanja i umrežavanja.

Dostupnost: naši stručnjaci su na raspolaganju za podršku, 24/7, osiguravajući da vaša oprema uvek radi s maksimalnim performansama shodno standardima Tier 4.

Pored postavljanja sopstvene opreme, na raspolaganju vam je i Bare Metal usluga koja omogućava da

od nas iznajmite i samostalno upravljate fizičkim serverima visokih performansi.

Digitalni rast

Kako Data Cloud Technology Cloud usluge podstiču vaš digitalni rast? Pored kolokacije, Data Cloud Technology pruža sveobuhvatne cloud usluge koje vam omogućavaju da brzo i efikasno skalirate svoje IT resurse. Naš cloud servis (IaaS – Infrastructure as a Service) predstavlja osnovu za digitalnu transformaciju, optimizujući vaše troškove IT infrastrukture.

Naš cloud servis vam pruža:

Pristup resursima: skladištu podataka, računarskoj snazi i aplikacijama putem Interneta, bez potrebe za posedovanjem fizičke infrastrukture.

Hosting: usluga je bazirana na IaaS modelu i hostovana je u visokobezbednom okruženju Državnog data centra.

Prednosti: visoka fleksibilnost i skalabilnost resursa, pouzdanost i neprekidna dostupnost, napredna zaštita podataka i povezivanje u realnom vremenu.

Platite samo ono što koristite i prilagodite svoje resurse trenutnim potrebama poslovanja!

Public cloud okruženje

Nismo se zadovoljili postignutim rezultatima, već smo uspostavili visokodostupno Public cloud okruženje. Naše cloud virtuelizaciono okruženje hostuje podatke vodećih kompanija iz različitih sektora poslovanja.

Šta nudimo za kontinuitet vašeg poslovanja? U korak sa inovacijama, fokusirani smo na razvoj usluga kontinuiteta poslovanja i zaštite od katastrofa: DRaaS (Disaster Recovery as a Service) i DAaaS (Disaster Avoidance as a Service).

DRaaS omogućava replikaciju i hostovanje servera u cloud okruženju za brz oporavak u slučaju katastrofe, minimizirajući vreme prekida poslovanja.

DAaaS je proaktivna usluga koja sprečava nastanak katastrofe kroz kontinuirani monitoring, identifikaciju rizika i optimizaciju performansi sistema.

Takođe, radimo na uspostavljanju optičkog prstena (DWDM tehnologija) za brzu i pouzdanu konektivnost između našeg data centra i primarnih lokacija klijenata.

Inovativne usluge digitalne infrastrukture nude se iz jednog od najsavremenijih objekata u regionu – Državnog data centra

Šta stoji iza formule DCT bezbednosnih standarda? U eri sve sofisticiranijih sajberpretnji, bezbednost je apsolutni imperativ. DCT i Državni data centar su od samog starta uspostavili najviše standarde, kako fizičko-tehničke, tako i informacione, što uključuje sertifikacije poput ISAE3000 Type2 (SOC2), PCI-DSS, ISO 27001. Kao sinonim za „najbezbednije mesto za vaše podatke u Srbiji“, mi konstantno održavamo najviše bezbednosne standarde.

Dodatne usluge

Pored osnovnih usluga, našim klijentima su na raspolaganju i dodatne:

ESCROW servis: usluga čuvanja izvornog koda, razvijena u skladu s najvišim industrijskim standardima bezbednosti i pouzdanosti, štiti vaša najbitnija softverska rešenja od gubitka ili neautorizovanog pristupa.

Centar za sajberbezbednost – CfC: pružamo usluge upravljanja informacionom bezbednošću, uključujući monitoring, detekciju i odgovor na sajberincidente, praćenje i analize pretnji, i detekcije ranjivosti. U cilju holističkog pristupa sajberbezbednosti nudimo i usluge simulacija pretnji i edukacije krajnjih korisnika.

Remote Hands and Eyes: tehnička intervencija naših inženjera na licu mesta, za brzo rešavanje problema bez prisustva klijentskog osoblja.

Konektivnost: funkcionišemo u carrier-neutral okruženju, omogućavajući povezivanje sa svim prisutnim telekomunikacionim operatorima putem Meet-Me Room sistema, uz redundantne i brze veze.

U svetu gde se konkurentnost meri brzinom, pouzdanošću i sigurnošću, Data Cloud Technology stoji kao vaš pouzdan partner. Kroz sveobuhvatna IT rešenja u oblasti cloud-a, kolokacije, escrow usluga i sajberbezbednosti, mi osiguravamo bezbednost i besprekornu integraciju za sve naše klijente. Mi smo spremni da podržimo vašu digitalnu transformaciju.

Posetite nas u Državnom data centru u Kragujevcu ili nas pozovite da razgovaramo o tome kako možemo transformisati vašu digitalnu infrastrukturu i osigurati vašu poziciju lidera na tržištu. Vaša digitalna budućnost počinje ovde!

dct.rs