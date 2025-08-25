Databricks – više od 100 milijardi dolara

Analitička firma Databricks saopštila je da će njena procena skočiti za 61% na više od 100 milijardi dolara u rundi finansiranja manje od godinu dana nakon poslednje, što ističe snažnu potražnju investitora za startapovima u oblasti veštačke inteligencije.

Kompanija sa sedištem u San Francisku, Kalifornija — sa 15.000 klijenata, uključujući platnu firmu Block, energetskog giganta Shell i proizvođača električnih vozila Rivian — saopštila je da je potpisala ugovor o uslovima za rundu Serije K, ali nije otkrila iznos koji prikuplja.

Krajem prošle godine, Databricks je prikupio 10 milijardi dolara u jednoj od najvećih rundi finansiranja rizičnog kapitala u istoriji, koja ga je procenila na 62 milijarde dolara.

Kompanija očekuje da će deo najnovijih sredstava iskoristiti za razvoj proizvoda i za spajanja i akvizicije u segmentu veštačke inteligencije, jer korporacije i vlade širom sveta žure da iskoriste efikasnost ove nove, ali brzo razvijajuće tehnologije.

„Databricks ima koristi od neviđene globalne potražnje za aplikacijama i agentima veštačke inteligencije, pretvarajući podatke kompanija u zlatne rudnike. Oduševljeni smo što je ova runda već prepuna ponuda“, rekao je Ali Godsy, suosnivač i izvršni direktor.

Startapovi biraju da duže ostanu privatni usred viših kamatnih stopa i nepredvidivog apetita tržišta za početne javne ponude u poslednjih nekoliko godina. Kapital je takođe dostupan za veće runde u kasnijim fazama, jer privatni investitori na tržištu imaju rekordne nivoe suvog praha.

OpenAI je takođe u pregovorima o zaključenju prodaje akcija zaposlenih, što bi matičnu kompaniju ChatGPT procenilo na oko 500 milijardi dolara, objavio je Reuters ranije ovog meseca.

Izvor: Reuters